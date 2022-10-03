Правительство запретило грузовые перевозки по России для ряда стран

Запрет вводится в ответ на ограничения для российских грузоперевозчиков Е. Егоров

Правительство установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.



Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям в России будет осуществляться путем перегрузки или перецепки полуприцепа на российские и белорусские транспортные средства в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях. Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, а также перевозки с или на территорию третьего государства. Вместе с тем, он не касается перевозки из иностранных государств в Калининградскую область и из нее.



Кроме того, иностранным грузовикам по-прежнему будет разрешено перевозить по России товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены при перегрузке или перецепке полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В список таких товаров, в частности, вошли живые животные, мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, яйца, мед, пищевые продукты животного происхождения, овощи, фрукты, орехи, продукция мукомольно-крупяной промышленности, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, растения (в том числе срезанные цветы), фармацевтическая продукция, удобрения и др.



Возможность запрета или ограничения перевозок по России для грузовиков из недружественных стран обсуждалась с апреля, о таких мерах просили представители транспортной отрасли. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков писала первому вице-премьеру Андрею Белоусову, что запрет на перевозку грузов по ЕС лишит российские компании 210-230 млрд руб. доходов в год, а нишу доставки в Россию займут иностранцы. Против этой меры выступали производители продуктов питания. Ограничения будут «критичными для продовольственной безопасности РФ, негативно повлияют на пищевую промышленность, сельское хозяйство и обеспечение потребителей продуктами», писали они Михаилу Мишустину. В августе стало известно, что фурам из Европы, перевозящим пищевую, медицинскую, фармацевтическую и некоторую другую продукцию, могут разрешить въезжать в Россию, не перегружая товары.



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