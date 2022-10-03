разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Правительство запретило грузовые перевозки по России для ряда стран

Продовольственные товары не попали под ограничения

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Запрет вводится в ответ на ограничения для российских грузоперевозчиков
Е. Егоров
Запрет вводится в ответ на ограничения для российских грузоперевозчиков
Е. Егоров

Правительство установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что запрет вводится в ответ на ограничения, установленными этими странами для российских грузоперевозчиков. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.

Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям в России будет осуществляться путем перегрузки или перецепки полуприцепа на российские и белорусские транспортные средства в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях. Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки, а также перевозки с или на территорию третьего государства. Вместе с тем, он не касается перевозки из иностранных государств в Калининградскую область и из нее.

Кроме того, иностранным грузовикам по-прежнему будет разрешено перевозить по России товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены при перегрузке или перецепке полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В список таких товаров, в частности, вошли живые животные, мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, яйца, мед, пищевые продукты животного происхождения, овощи, фрукты, орехи, продукция мукомольно-крупяной промышленности, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, растения (в том числе срезанные цветы), фармацевтическая продукция, удобрения и др.

Возможность запрета или ограничения перевозок по России для грузовиков из недружественных стран обсуждалась с апреля, о таких мерах просили представители транспортной отрасли. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков писала первому вице-премьеру Андрею Белоусову, что запрет на перевозку грузов по ЕС лишит российские компании 210-230 млрд руб. доходов в год, а нишу доставки в Россию займут иностранцы. Против этой меры выступали производители продуктов питания. Ограничения будут «критичными для продовольственной безопасности РФ, негативно повлияют на пищевую промышленность, сельское хозяйство и обеспечение потребителей продуктами», писали они Михаилу Мишустину. В августе стало известно, что фурам из Европы, перевозящим пищевую, медицинскую, фармацевтическую и некоторую другую продукцию, могут разрешить въезжать в Россию, не перегружая товары.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Татьяна Кулистикова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?