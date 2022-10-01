Оптимизация и замещение импорта: во что готов инвестировать бизнес

Текущая ситуация демонстрирует устойчивость бизнеса «Грейнрус»

Несмотря на все существующие сложности, 2022 год будет рекордным по урожаям зерновых и масличных. О том, как идет уборочная кампания, сев озимых, и какие точки роста видятся для сельского хозяйства, руководители крупных агрокомпаний рассказали в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23».



Гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов отметил, что уборка зерновых прошла в максимально короткий срок, при этом качество зерна высокое: значительная доля пшеницы 3-го класса. Уборка подсолнечника в компании стартовала не так давно и пока идет хорошими темпами. При этом предприятие уже завершило озимый сев, и благодаря выпавшим осадкам видит хороший задел на будущий урожай. Также компания закупила удобрения, в том числе для весенних подкормок, докупает СЗР. Проблем со средствами производства, почти нет, хотя на рынке наблюдается некоторый дефицит семян кукурузы и подсолнечника, отметил Солопов.



Владелица и гендиректор племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская сказала, что уборка урожая прошла в запланированные сроки в хороших погодных условиях, однако в текущем сезоне компания столкнулась с проблемами в части поставок запчастей и оперативного обслуживания сельхозтехники. Кроме того, цены на зерно сейчас находятся на очень низком уровне, однако, подчеркнула Романовская, у предприятия есть мощности для хранения зерна, что позволит ему дождаться более высоких цен реализации. По словам Романовской, приемлемой для компании была бы стоимость пшеницы 4-го класса на уровне 14 тыс. руб./т.



К следующей посевной «Лазаревское» уже закупило семена российского производства, хотя и импортной селекции, удобрения и СЗР. «Особенно порадовало, что стоимость всего упомянутого в этом году осталась примерно на уровне прошлого, тогда как в прошлом году относительно позапрошлого цены на них взлетели в три раза», — сравнила Романовская.



Управляющий «Грейнрус Агро» Андрей Гладковский отметил, что в большинстве своих хозяйств компания получила хороший урожай зерновых и рапса. Однако в некоторых регионах, в частности в Ростовской области, была засушливая погода, и там урожайность пшеницы и подсолнечника оказалась ниже плановой.



Топ-менеджер добавил, что цены на импортную технику в этом году существенно выросли, и агрохолдингу, вероятно, придется переходить на отечественную, особенно с учетом того, что цены на продукцию растениеводства находятся на низком уровне, и компании приходится работать практически на грани себестоимости. Ситуация усугубляется низким курсом доллара относительно рубля. «В итоге развитие большинства проектов сейчас на паузе, пытаемся максимально оптимизировать процессы», — поделился Гладковский.



Тепличный бизнес в текущей ситуации чувствует себя непросто, признала гендиректор тепличного комплекса «Сосногорский» (республика Коми, компания входит в холдинг «Теплицы регионов») Ольга Гвоздева. Производители овощей закрытого грунта круглогодично закупают семена и СЗР. «Скачки курса валюты по нам ударили сильно. Еще сильнее — логистические ограничения, так как мы очень сильно зависим от импорта в части поставок СЗР и оборудования», — поделилась она. Гвоздева добавила, что расходы предприятия существенно выросли не только из-за увеличения расходов из-за подорожания СЗР, оборудования и логистических издержек, но также из-за холодной зимы в Коми: предприятию пришлось существенно увеличивать потребление газа.



«С начала введения санкций мы находимся в постоянном поиске замены импортных составляющих от крупных блоков оборудования до малейших запчастей, недавно стали покупать рукава подачи воздуха российского производства. К сожалению, мы ограничены еще и тем, что оборудование находится на гарантии, и мы в любом случае вынуждены покупать импортные компоненты», — прокомментировала Гвоздева. Среди точек роста бизнеса в нынешней ситуации она назвала оптимизацию внутренних процессов, потребления энергоресурсов и работы персонала. «Мы будет вкладываться в дальнейшую автоматизацию и цифровизацию производства. Кроме того, не ставим на паузу планы возведения еще одного тепличного комплекса на Дальнем Востоке», — добавила она.



Текущая ситуация демонстрирует, насколько предприятие может быть устойчивым, имея диверсифицированные направления бизнеса, подчеркнула Романовская. «Лазаревское» занимается растениеводством, производством комбикормов, животноводством, переработкой, имеет собственные розничные магазины, что позволяет снижать себестоимость производства мяса. В ближайшее время компания планирует заняться производством семян: инвестиции в семенной завод составят около 500-600 млн руб. Также есть планы расширения комбикормового направления, строительства нового мясоперерабатывающего предприятия, развития собственной торговли. «Мы смотрим в будущее с оптимизмом, точек роста только прибавляется», — сказала Романовская. Кроме того, агрохолдинг намерен вкладываться в повышение производительности, оптимизацию бизнеса и его цифровизацию. «Недавно мы построили свой энергоцентр, за счет этого будем экономить около 100 млн руб. в год, и элеваторный комплекс», — добавила руководитель.



«Возможно, если бы не было каких-то внешних трудностей, мы бы никогда не углубились в вопросы, которые существуют внутри компании, так критически не подходили бы к затратам, не оптимизировали их: все шло по накатанной, сельское хозяйство было высокодоходным — зачем было что-то настраивать, — рассуждает Гладковский. — Сейчас появилась такая необходимость». «Грейнрус Агро» тоже видит потенциал для дальнейшего развития бизнеса, в том числе компания вошла в новые регионы, где вводит в оборот залежные земли.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

