Фуры с продуктами из ЕС предложили беспрепятственно впускать в Россию

С 1 октября планируется ввести запрет на въезд в Россию фур с европейскими товарами Е. Егоров

Фурам из Европы, перевозящим пищевую, медицинскую и фармацевтическую и другую продукцию необходимо разрешить въезжать в Россию, не перегружая товары. С такой инициативой выступили продавцы и производители, которые направили соответствующее предложение в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. Аграрное ведомство и Минпромторг уже готовят список таких товаров, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. Эту меру предлагается сделать исключением из запрета на въезд фур в Россию, который должен вступить в силу осенью в ответ на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для российских большегрузов.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что союз уже сформировал свой перечень товаров, для перевозки которых вопрос перегрузки на границе очень чувствителен. В список вошли категории, требующие соблюдения строгих условий хранения — молочные продукты, которые могут потерять свои свойства и испортиться. «Кроме того, мы считаем, что в исключения должны попасть ингредиенты для производства продукции и компоненты для изготовления упаковки, их зачастую относят к опасным грузам, и вся процедура ввоза существенно усложнится, если не исключить их из списка товаров “на перегрузку”», — объяснил он.



Кроме того, «Союзмолоко» видит в новой процедуре пропуска транспорта на территорию России существенные риски. «Во-первых, сейчас важно сохранить качество и безопасность продуктов питания, а уверенности, что условия перегрузки позволят это сделать, нет, — рассказал Белов. — Во-вторых, скоропортящаяся продукция должна максимально быстро достигать конечного пункта назначения. Если она будет неделю ждать перегрузки на таможне, в секторе существенно вырастут издержки, повысится уровень отходов, что негативно отразится на экономике предприятия, и в целом это неэкологично».



Кроме того, любые дополнительные манипуляции с ресурсами, необходимыми для производства социально значимых продуктов, ведут к росту себестоимости, продолжает Белов. Сегодня покупательская способность населения не растет, и компании прикладывают максимальные усилия, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию. «Дополнительные затраты на перегрузку, на услуги логистических и транспортных компаний будут оказывать серьезное давление на себестоимость молочной категории», — заключил гендиректор «Союзмолоко».



Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что логистические проблемы, возникшие у производителей и поставщиков, сохраняются и продолжатся как минимум до конца 2022 года. В частности, он сказал «Агроинвестору», что запрет на автоперевозку грузов по территории ЕС российским автотранспортом, ограничение транспортного сообщения с Калининградом, транзита через территорию Литвы и необходимость перецепки товаров на территории Белоруссии уже привели к росту стоимости транспортировки в четыре раза. Также это привело к четырехкратному увеличению сроков поставки сырья и комплектующих, необходимых для обеспечения населения продуктами питания.



В связи с этим многим производителям и поставщикам продовольствия пришлось столкнуться со сменой контрагентов, отмечает Леонов. Новые партнеры еще не проверены на добросовестность, не готовы давать гарантий по своевременному исполнению поставок. Это создает риски невозможности выпуска тех или иных продуктов питания, предупреждает он.



Леонов считает, что очередной перегруз фур на территории России только усугубит эти риски за счет дополнительных простоев машин и, как следствие, приведет к дальнейшему повышению стоимости логистики и себестоимости конечных продуктов. По его мнению, компенсировать этот рост в итоге придется потребителям. «Неправильно поддерживать отрасль грузоперевозчиков, лишая население доступных продуктов питания, поэтому мы не поддерживаем введение данного запрета», — заявил зампредправления «Руспродсоюза». Также он добавил, что в случае введения запрета въезда для фур из ЕС критически важно, чтобы он не касался сырья, удобрений, оборудования, агротехники, комплектующих, и любых других видов грузов, необходимых для производства продуктов питания.



Свои инициативы по этому вопросу уже высказала и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Она предложила вице-премьеру Андрею Белоусову внесли алкоголь в список исключений, так как перегрузка угрожает боем и повреждением продукции, пишут «Известия».



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, проблема усложнения логистики и повышения конечной стоимости несколько раздута. «Больших технических проблем с перегрузкой быть не должно. Тем более, что мы знаем, что на самом деле в большинстве случаев это не перегрузка, а перецепка», — добавила она.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» ГК SRG Илья Телятников сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, к товарам, которые должны беспрепятственно попадать в Россию, также следует отнести говядину и субпродукты, фрукты и овощи, доля которых в структуре импорта продовольственных товаров составляет около 50%. В отношении же товаров, которым перегрузка на другие фуры «не повредит», планируется, что транспортировка по территории России будет осуществляться российскими перевозчиками, что потенциально может снизить конечную цену продукции из-за более низких тарифов отечественных перевозчиков, отметил Телятников. «Но для решения этой задачи важно наличие соответствующих перегрузочных мощностей в приграничных районах, чтобы ожидание перегрузки не затянулось на продолжительное время», — заключил эксперт.



О том, что с октября Россия может ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС «Агроинвестор» писал в середине июля. Тогда гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил, что под ограничение не должны попадать кормовые добавки, ветеринарные препараты и витамины. В июне отраслевые объединения производителей напитков и продуктов питания обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта.



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