Минтранс вновь прорабатывает ограничение движения грузовиков из ЕС

После запрета ЕС на въезд российского транспорта стоимость доставки выросла на 300% Pixabay

Минтранс вновь прорабатывает вопрос об ограничении движения на территории России грузовых транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, по аналогии с Белоруссией, где предусмотрена перевалка/перецепка груза в специально отведенных местах. Об этом отраслевые объединения производителей напитков и продуктов питания написали премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС. Они просят его не вводить не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта.



Авторы письма отмечают, что это противоречит плану первоочередных действий по развитию российской экономики, который предусматривает ускорение перемещения товаров через границу. Кроме того, ограничения будут «критичными для продовольственной безопасности РФ, негативно повлияют на пищевую промышленность, сельское хозяйство и обеспечение потребителей продуктами», считают они.



​По информации «Коммерсанта» , руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.), Союза независимых сетей и Ассоциации малоформатной торговли также обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главам Минпромторга и Минтранса Денису Мантурову и Виталию Савельеву с просьбой сохранить возможность въезда иностранных перевозчиков. В их письме говорится, что в России нет инфраструктуры для перецепки грузов, недостаточно складов временного хранения на пограничных переходах, а ограничения могут привести к исчезновению ряда зарубежных товаров либо значительному росту цен.



Средний тариф на перевозку из ЕС в Россию вырос с 3,2 тыс. евро до 7,8 тыс. евро за фуру из-за запрета на въезд российских и белорусских грузовиков и ответных мер Белоруссии. При этом срок доставки увеличился на неделю. Кроме того, в пищевой промышленности используются грузы, перевалка которых невозможна, пишет «Коммерсантъ».

При этом в Минпромторге уточнили, что рассмотрение вопроса об ограничении движения грузового транспорта, зарегистрированного в ЕС, возможно лишь после выполнения ряда условий: готовности инфраструктуры (достаточного количества складов временного хранения), наличия широкого круга логистических операторов, которые бы предоставляли весь перечень услуг с учетом перегрузки, а также экономически целесообразной модели ведения этого бизнеса. Кроме того, по мнению ведомства, ряд товаров не может доставляться подобным образом без потери качества.



Собеседник «Агроинвестора» среди автоперевозчиков говорит, что после запрета ЕС на въезд российского транспорта стоимость доставки выросла на 300%, и такие тарифы выгодны европейским логистическим компаниям. Российской стороне в это время нужно принимать только те решения, которые не будут приводить к дальнейшему росту цен. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов также отмечает, что логистика со странами ЕС сейчас значительно усложнилась. Во-первых, она сильно подорожала: по разным оценкам, в два-четыре раза. Вторая проблема заключается в том, что Белоруссия ввела ограничения на въезд грузового транспорта из ЕС, и теперь требуется перецепка или перегрузка. Это, по словам Белова, сильно увеличивает сроки доставки, и на белорусской границе сейчас скопились очереди из фур.



«В соответствии с пятым пакетом санкций ЕС в отношении России, который был принят 8 апреля, возможность реализации контрактов на поставку оборудования, расходных материалов и др., заключенных до этой даты, сохраняется, но до 10 июля текущего года. Наша позиция заключается в том, что до 10 июля нужно сохранить максимально благоприятный режим для того, чтобы привезти в Россию товары, которые попали под санкции. То есть время ограничено, и поэтому мы выступаем против полного запрета или требований о перегрузке для транспорта из ЕС как минимум до 10 июля», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов. По его словам, возможности для перегрузки на таможенных пунктах ограничены, поэтому, если ограничения все же введут, есть риск просто не ввезти необходимые товары из ЕС.



Президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин обращает внимание на то, что в отраслевые союзы, которые выступают против ограничений, входят в том числе транснациональные компании. «Таким образом они лоббируют собственные интересы и поддерживают европейских автоперевозчиков. Это прикрытые благими намерениями действия в интересах ЕС, потому что иначе европейские компании потеряют в налогах и заработках на российском рынке», — считает он. По мнению Матягина, правительству сейчас стоит обратить внимание на то, что работа российских логистических компаний почти парализована, налоги в бюджет поступают в меньшем объеме, в то время как европейский бизнес продолжает работать, и цены на их услуги выросли в разы — с 3 тыс. евро до 15 тыс. евро.



«Европейские перевозчики вполне могли бы доставлять товары до границы. Там их спокойно можно перегрузить. Это затраты, но не такие большие, и в итоге цены для конечного потребителя снизятся», — прокомментировал «Агроинвестору» Матягин. Он считает неправильным подход, при котором европейские компании продолжают зарабатывать на российском рынке, в то время как отечественные перевозчики терпят убытки. «Хорошо, что Минпромторг поддерживает нашу идею об ограничении, которую мы высказывали еще в марте. Она поможет и нашим перевозчикам, и производителям», — уверен Матягин.



По словам источника «Агроинвестора» среди автоперевозчиков, российская автотранспортная отрасль оказалось сейчас одной из самых пострадавших, поэтому необходимо разработать комплекс мер и решений, которые, с одной стороны, будут учитывает интересы всех отечественных импортеров/экспортеров, а с другой — смягчат ущерб для российского автотранспортного бизнеса, и как следствие, помогут сдержать дестабилизацию экономики. Сейчас, продолжает собеседник «Агроинвестора», необходимо оценить возможности инфраструктуры приграничных зон и спрогнозировать «узкие места», просчитать экономику таких механизмов, в том числе временную, а также определить четкий перечень товаров под изъятие, включая грузы двойного назначения.



На данный момент (до введения ответных мер) есть спрос на организацию перецепки на границах России и ЕС (Латвия, Эстония, Финляндия), но таможенные органы неохотно вносят изменения в транзит при замене тягача, так как нет веских оснований (обычно это поломка) или настаивают на закрытии транзита (выпуске груза на месте). «Можно было бы уже сейчас разрешить перецепку на границе РФ и ЕС без технических причин на добровольной основе», — считает собеседник «Агроинвестора». При этом, по его словам, часть функций контроля следует перенести с границ на внутренние таможни, обеспечив при этом неприкосновенность грузового пространства электронными пломбами, и решение для этого механизма уже разработано и опробовано.



Производители продуктов питания еще в середине апреля выступали против ограничения на въезд в Россию грузовиков из Европы. Тогда регуляторы не стали вводить эти меры, но затем о них просили представители транспортной отрасли. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) писала первому вице-премьеру Андрею Белоусову, что запрет на перевозку грузов по ЕС лишит российские компании 210-230 млрд руб. доходов в год, а нишу доставки в Россию займут иностранцы.



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