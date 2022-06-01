Цены на пшеницу снижаются

Цены на новый урожай все еще остаются на рекордно высоких $400+ за тонну FOB safewatersmarine.com

На внутреннем рынке по итогам прошлой недели немного оживился спрос экспортеров на пшеницу, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». Однако цены в портах продолжают снижаться. Так, пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах подешевела до 14,8-15,3 тыс. руб./т с 15,3-15,5 тыс. руб./т неделю назад.



«В июне нельзя исключать появления более активного спроса на Юге под открытие экспорта с июля. Цены на новый урожай все еще остаются на рекордно высоких $400+ за тонну FOB», — считают аналитики «СовЭкона». В перспективе ближайших недель они пока не видят факторов, которые могли бы заметно поддержать рублевый рынок. «Переходящие запасы в целом близки к средним, а на Юге — заметно выше, впереди — новый, вероятно, рекордный урожай. Основной надеждой фермеров, вероятно, является более слабый рубль, но это не вопрос ближайшего времени», — говорится в сообщении центра.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сейчас рынок находится в ожидании результатов египетского тендера GASC с поставкой в июле-августе, который пройдет сегодня. «Это будет первый тендер с поставкой в новом сезоне», — подчеркнул он.



По данным Зернина, экспортные цены на российскую пшеницу сейчас составляют примерно $420 за тонну, на ячмень — $350 за тонну. Индекс закупочных цен экспортеров на пшеницу в глубоководных портах Черного моря уменьшился за неделю на 3,8% (с 16,1 тыс. руб. до 15,5 тыс. руб. за тонну) на фоне снижающегося спроса в преддверии окончания сезона и укрепления рубля, подчеркнул он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что результаты тендера GASC покажут, куда будет двигаться рынок. Пока цена на пшеницу FOB Черное море находится на уровне $410-412 за тонну, стоимость закупки CPT Черное море немного выросла — до 15-15,1 тыс. руб. за тонну без НДС, рассказал эксперт.



По его словам, экспорт пшеницы сейчас идет достаточно неплохо. В июне, по его мнению, темпы вывоза будут немного снижены, так как у многих уже выбраны квоты. «Возможно, кто-то будет торговать квотами. В итоге получается, что общая квота может быть не выбрана. На финале сезона наблюдается некоторое замедление, рынок затихает», — добавил Петриченко.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 говорил, что в текущем сезоне квота на вывоз пшеницы будет полностью закрыта. По его словам, в этом сезоне Россия сможет удержаться на первом месте в мире по экспорту пшеницы.



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