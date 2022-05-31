РЗС: дефицита продовольствия в мире не будет

Согласно рекомендациям ФАО, запасы зерна должны составлять 17% от уровня потребления В. Бычков

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что дефицита продовольствия в мире быть не может, такие слухи подогревают цены на рынке, пишет ТАСС. По его оценке, в России запасы зерна снизятся до шестилетнего минимума: по состоянию на 1 июля они будут не на 18, а на 16 недель.



«О какой нехватке может идти речь? Это игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности. Никаких угроз по физическому снабжению, наличию продовольствия, никаких опасений в отношении возможного дефицита по ресурсам просто нет и быть не может», — сказал Злочевский.



Глава РЗС напомнил, что ранее эксперты заявляли о том, что запасов зерна в мире хватит на десять недель. Однако, как отметил Злочевский, согласно рекомендациям ФАО, запасы должны составлять 17% от уровня потребления. Таким образом, они должны быть равны потреблению за девять недель, подсчитал Злочевский.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что каждый союз проводит исследования по-разному. Не стоит делать каких-то фундаментальных выводов, когда кто-то из аналитиков начинает заявлять о голоде, дефиците или их отсутствии. «С точки зрения голода и дефицита, по моему оценочному мнению, это коснется Африканских стран южнее Сахары, частично — бедных азиатских стран, — сказал «Агроинвестору» Остапкович. — Но это ни в коем случае не коснется ни Европы, ни России, ни Северной Америки. Возможно, слегка зацепит бедные Латиноамериканские страны, хотя вряд ли».



Эксперт подчеркнул, что в вышеуказанных странах, которые «зацепит» голод, проблема будет не в дефиците, а в галопирующем росте цен на продовольствие, который сейчас наблюдается. Люди просто не смогут купить товары.



Также Злочевский отметил, что, по его оценке, запасов риса в России на текущий сезон хватит, несмотря на ожидаемое снижение урожая из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, сообщает ТАСС. «С учетом запасов на внутреннее потребление — да, впритык. И возможно, будет завезено чуть больше импортного длиннозерного риса — не 200 тыс. т, а 300 тыс. т. Сезон проживем без проблем, но цены будут высокими», — сказал он.



Как уточнил Злочевский, обычно Россия собирает около 1,1 млн т риса, а в этом году урожай может составить 700 тыс. т. «Страна потребляет порядка миллиона тонн, но из них 200 тыс. т — это длиннозерный импортный рис. Остальное, то есть те излишки, которые у нас были, мы отправляем на экспорт», — пояснил он.



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