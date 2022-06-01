Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений

Квота начнет действовать с 1 июля «Уралхим»

Правительство утвердило продление квот на экспорт минеральных удобрений, сообщила пресс-служба кабмина. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Изначально квоты были введены с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Как и прежде, ограничения не будут распространяться на поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.



Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — свыше 5,9 млн т. Квоты будут действовать с июля, а не с первого месяца лета, поскольку активных закупок удобрений российскими аграриями в июне не будет, так что нет необходимости ограничивать экспорт, уточнил ТАСС источник в отрасли.



По его словам, план Минсельхоза по закупке аграриями азотсодержащих минеральных удобрений под весенние полевые работы полностью выполнен. «Новая закупочная кампания фосфорных удобрений войдет в активную фазу в регионах сразу после завершения уборки, то есть не раньше второй половины июля. В июне активных закупок на внутренний рынок нет», — сказал источник.



Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Ассамблее Мозамбика заявила, что Россия по-прежнему готова поставлять продовольствие и удобрения в нуждающиеся в этих грузах страны, но западные санкции препятствуют этому. «Закрыли логистику, поломали ее. Россия не может в полной мере оперативно направлять сельскохозяйственные удобрения в те страны, которые в этом нуждаются, — приводит слова Матвиенко ТАСС. — Мы готовы это делать, выполнять свои обязательства, но наложенные санкции этому препятствует».



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