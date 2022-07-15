С октября Россия может ввести запрет на въезд грузовиков из ЕС

Схема перегрузки товаров на приграничных терминалах действует в Белоруссии Е. Егоров

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из ЕС может вступить в силу с 1 октября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов. По их данным, все они находятся на межведомственном согласовании. Собеседники агентства отмечают, что в целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа. По словам одного из источников, сейчас Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.



В сообщении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая ранее обращалась к властям с просьбой ввести ограничения на въезд грузового транспорта с территории ЕС, говорится, что по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова было поручено до 1 августа 2022 года провести согласование проектов указа президента Владимира Путина и постановления правительства, предусматривающих введение ответных мер в отношении автоперевозчиков стран Евросоюза с применением схемы перегрузки/перецепки.



Такая схема действует в Белоруссии и предусматривает перецепку и перегрузку товаров с транспортных средств европейских перевозчиков на фуры белорусских компаний на приграничных терминалах. Согласно сообщению АСМАП, на совещании первый замминистра транспорта Андрей Костюк проинформировал о рассмотрении опыта белорусской стороны и готовности российской инфраструктуры на границе со странами Евросоюза к введению механизма перецепки/перегрузки.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас оценить решение о запрете въезда фур достаточно сложно. Однако эксперт уверен, что под ограничение не должны попадать кормовые добавки, ветеринарные препараты и витамины. «Было бы хорошо, если бы эти товары под запрет не попали», — добавил он.



С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в России и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Помимо этого, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей.



Производители продуктов питания выступали против ограничения на въезд в Россию грузовиков из Европы. В апреле регуляторы не стали вводить эти меры, но затем о них просили представители транспортной отрасли. Так, АСМАП сообщала Белоусову, что запрет на перевозку грузов по ЕС лишит российские компании 210-230 млрд руб. доходов в год, а нишу доставки в Россию займут иностранцы. В июне «Агроинвестор» писал, что Минтранс вновь прорабатывает вопрос об ограничении движения на территории России грузовых транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, по аналогии с Белоруссией. Тогда отраслевые объединения производителей напитков и продуктов питания обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить ограничения для въезжающего в Россию грузового автотранспорта.



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