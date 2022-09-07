Россия работает с ООН над доступом российской продукции АПК на мировые рынки

Запад не выполняет свои обещания по реализации части меморандума России с ООН Pixabay

Россия работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и его сотрудниками над доступом российской сельхозпродукции на мировые рынки в соответствии с договоренностями, подписанными в июле. Об этом глава МИД Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, сообщает ТАСС.



При этом Лавров подчеркнул, что Запад не выполняет свои обещания по реализации части меморандума России с ООН и не снимает логистические санкции. Это препятствует доступу российского зерна и удобрений на рынки. Глава МИД также назвал «искусственно раздуваемыми» и не соответствующими действительности заявления о том, что наша страна виновата в мировом продовольственном кризисе. По его словам, «западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН»: решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки не принимаются.



Между тем, член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия не видит необходимости в обновлении договора по «зерновому коридору» для вывоза продукции АПК. Об этом он сказал на встрече с представителями российских и турецких СМИ в посольстве России в Анкаре, пишет ТАСС. Сенатор отметил, что для решения проблемы голода нужно не только зерно, но и удобрения, а также ГСМ. Раньше эти товары поставляла Россия и Белоруссия, в частности, на их долю приходилось 40% мировых поставок минеральных удобрений. «США и ЕС ввели незаконные рестрикции на поставку такого рода грузов из России. Формально они не запрещают вывозить их из страны, но они запрещают перевозить, страховать и проводить расчеты по ним. То есть практически они незаконно блокируют их транспортировку», — заключил он.



Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя допустил отказ России от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия из России, не соблюдаются, сообщает РИА «Новости». Небензя напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца и он истекает в ноябре. С момента начала действия договоренностей по «зерновой сделке» Россия не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией, из-за этого сделку могут не продлить, сообщил постпред.



22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. По данным ООН, к 5 сентября общий объем зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2,1 млн т. Всего было разрешено движение 197 судов — 107 прибывающих в украинские порты и 90 — выходящих из них.​



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Президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме сказал, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено, однако, по словам главы государства, только два из 87 кораблей отправились в Африку, остальные суда — в Европу. «Все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающие беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего два корабля, подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т, но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны, — отметил Путин. — <…> При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе». Глава государства добавил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и посоветуется по этому вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



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