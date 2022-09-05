Во втором полугодии Россия готова поставить на экспорт 30 млн тонн зерна

Скрытые санкции все еще мешают экспорту российского зерна ГК «Прометей»

Во втором полугодии 2022 года Россия готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна в рамках договоренностей с ООН, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире. Страна продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами, подчеркивает ведомство.



В условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастает, отмечает министерство. «Наша страна одна из немногих в мире сможет в этом году показать рост сельхозпроизводства практически по всем направлениям, <…> мы получим высокие урожаи всех основных культур», — говорится в сообщении.



По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Оценки отраслевых аналитиков выше, так, Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует урожай зерна на уровне 145 млн т — на 9,5 млн т выше предыдущего рекорда, установленного в 2017 году. К 1 сентября в России было намолочено 117,9 млн т зерна, включая 86,9 млн т пшеницы. В начале августа глава агроведомства Дмитрий Патрушев высказывал опасения, что Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна: могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки. В этом случае пришлось бы пересмотреть планы поставок на экспорт 50 млн т зерна в сезоне-2022/23.



Аналитический центр «СовЭкон» на днях оценивал экспорт пшеницы из России в июле-августе на уровне 5,9 млн т — это самый низкий показатель с сезона-2017/18 и на 27% меньше прошлогоднего объема. В сентябре вывоз может увеличиться до 4,1-4,3 млн т (включая поставки в страны ЕАЭС) с 3,65 млн т в августе, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается портал поле.рф. В сентябре прошлого года отгрузки были выше — 4,7 млн т.



Как ранее писал «Агроинвестор», скрытые санкции все еще мешают экспорту российского зерна, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. Речь шла об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики.



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