Скрытые санкции все еще осложняют экспорт российского зерна

Ограничения разрушающе действуют не только на бизнес малых игроков, но и признанных лидеров рынка​ «Содружество»

Скрытые санкции все еще мешают российскому экспорту зерна, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. Речь шла об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений, которые США и ЕС создали для страны в сферах финансов, страхования и логистики. «В общем-то этот меморандум остался на бумаге, — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — У нас вообще доверие к ООН с течением времени только подрывается и ухудшается». По его словам, открытие зернового коридора из Украины также принесло выгоду только Украине и Турции, в то время как зеркальные меры нужно было предоставить и России, но этого не произошло.



МИД России ранее оценил, что из-за западных санкций на перевалочных терминалах остаются заблокированными 7-8 млн т российских удобрений и сырья, достаточных для производства продовольствия для 100 млн человек. «Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов», — сообщало министерство. Предстоит выполнить большую работу по реализации меморандума России и ООН по экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений, подчеркивает ведомство.



«Скрытые санкции на экспорт зерна разрушающе действуют не только на бизнес малых игроков, но и признанных лидеров рынка, затрудняя прохождение российской пшеницы и другой сельхозпродукции в нуждающиеся страны», — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, сейчас свои позиции в экспорте зерна укрепляют международные компании — Viterra и Louis Dreyfus, а также агрохолдинг «Степь». «И если транснациональным игрокам, скорее всего, помогает интеграция в операционные платформы глобальных лидеров зернового рынка, упрощающая доступ к флоту и банковскому финансированию, то для агрохолдингов ключевым фактором успеха на сегодняшнем рынке становится привилегированный доступ к собственному урожаю зерна», — прокомментировал «Агроинвестору» Зернин.



По итогам первых двух месяцев этого сезона первое место среди российских экспортеров занял ТД «Риф», следом идут «Астон» и Viterra, говорит Петриченко. По информации «Коммерсанта», в пятерку лидеров также вошли агрохолдинг «Степь» и Louis Dreyfus. По словам Петриченко, причин для глобальных изменений в первой десятке поставщиков сейчас нет. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что делать какие-либо выводы по результатам двух месяцев не стоит. «Условия существенно изменили, да, но я бы не стал говорить, что сильно изменился топ экспортеров», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, компания по итогам первых двух месяцев нового сезона существенно укрепила свои позиции и вошла в четверку крупнейших экспортеров зерна с поставами около 300 тыс. т. «Экспортеры сталкиваются с неформальными санкциями и ограничениями, что значительно осложняет работу на международных рынках», — подтвердил он. По оценке агрохолдинга, темпы экспорта в сентябре могут замедлиться вместо того, чтобы традиционно нарастать. Исправить ситуацию может пересмотр действующих сдерживающих экспорт механизмов в виде пошлин и квот. По словам Недужко, объемы российского экспорта в целом сегодня серьезно отстают от тех, что необходимы для вывоза ожидаемого рекордного урожая, а также больших переходящих остатков с прошлого сезона.



По оценке аналитического центра «СовЭкон», экспорт пшеницы из России в июле-августе может оказаться на уровне 5,9 млн т — это самый низкий показатель с сезона-2017/18 годов и на 27% меньше прошлогоднего объема. Однако, как обращает внимание Петриченко, август 2021-го был рекордным в плане поставок пшеницы на внешние рынки, в то время август сезона-2022/23 показывает просадку в торговле. «Я думаю, что в сентябре будем нагонять, но на падающем рынке сложно показывать высокие темпы», — добавляет Петриченко.



По мнению Корбута, сейчас экспорту, в первую очередь, мешает незаинтересованность сельхозпроизводителей в продажах в связи с действием экспортной пошлины, также есть сложности в виде торговых барьеров, несмотря на то что сельхозпродукция не попадает под официальные санкции США и ЕС. «Но тут вопрос больше к частным компаниям — страховщикам, фрахтовщикам. Однако основная сложность — это конкуренция», — добавляет Корбут.



Тем не менее «СовЭкон» на этой неделе повысил оценку экспорта пшеницы из России до 43,1 млн т за сезон. Аналитики ожидают ускорения темпов поставок при потенциальном укреплении мировых цен, а возможное ослабление рубля в ближайшие месяцы может оказать дополнительную поддержку вывозу. Кроме того, «СовЭкон» ждет постепенного ослабления конкуренции со стороны Евросоюза, который активно поставлял пшеницу в начале сезона.



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