Экспортные цены на пшеницу снова снижаются

По итогам первых двух месяцев сезона-2022/23 экспорт пшеницы может уменьшиться на 20% www.vistaport.ru

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре продолжают падать. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», за неделю они уменьшились на $18 до $310-315/т FOB. За последний месяц снижение составило около 13%. Цены на пшеницу с протеином 11,5% стали на $25 меньше. Цены падали не только в России, но и в других странах. Например, средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей уменьшилась до $318/т (-$24), на французскую 11,5% — до $329/т (-$14).



В «Русагротрансе» отметили, что причиной снижения котировок стало влияние экспортных отгрузок с Украины, рост прогнозов российского урожая, благоприятные для кукурузы дожди в Европе и США, а также повышение оценки урожая в Индии. На текущей неделе, по информации аналитиков, рынок перешел к росту на фоне продолжающегося ухудшения состояния посевов кукурузы в США и ЕС.



В глубоководных портах, по данным «Русагротранса», стоимость пшеницы с протеином 12,5% опустились до 13000-13500 руб./т без НДС (-850 руб.) против 17000 руб./т год назад. Закупочные цены на малой воде снизились до 12500 руб./т без НДС (-700 руб.), в прошлом году в это время они были на уровне 16200 руб./т. При этом расчетная цена CPT Новороссийск при текущих уровнях FOB, курсе доллара 59,9 руб. и пошлине 4,8 тыс. руб./т составляет около 12400 руб./т.



На внутреннем рынке продовольственная пшеница с протеином 12,5% дешевела лишь на Юге, отмечают аналитики, в остальных регионах цены оставались стабильными. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% опустились до 11300-11600 руб./т без НДС (-800 руб.). В Центре цены оставались без изменений — 10800-11400 руб./т без НДС, в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 11200-11600 руб./т., в Сибири — 11300-11500 руб./т без НДС.



При этом, согласно обзору, активно дешевеет фуражная пшеница, достигнув уровней весны 2018 года на фоне высокой доли в урожае. Цена фуражной пшеницы в Центре составляет около 7800-8000 руб./т без НДС, в Поволжье — 6300-7000 руб./т. «Рынок остается малоактивным, массового поступления нового урожая пока нет», — отмечают аналитики «Русагротранса».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспортная цена российской мукомольной пшеницы с протеином 12,5% сейчас составляет $315 за тонну FOB Черное море. «Это плохая цена», — отметил он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также сказал, что стоимость российской пшеницы сейчас находится на уровне $315 за тонну.



Согласно прогнозу «Русагротранса», экспорт пшеницы в августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) на фоне некоторого замедления темпов вывоза в третьей декаде составит 3,5 млн т, тогда как ранее потенциал оценивался в 3,8 млн т. К 22 августа, по оценке центра, было вывезено около 2,6 млн т. В целом с июля по август 2022 года экспорт может составить 5,7 млн т, а отставание от прошлого года составит около 25%, считают аналитики.



Петриченко говорит, что экспорт зерна в августе составит более 3 млн т. Оценить объем вывоза пшеницы он затруднился, но напомнил, что в августе 2021 года было вывезено более 6 млн т зерна. «Побить этот рекорд нужно, но не сейчас», — добавил он. Вывоз в августе по сравнению с июлем вырос, но, по словам Петриченко, должно наблюдаться ускорение экспорта, однако этого не происходит. Рылько добавил, что в августе будет отгружено порядка 3,6-3,8 млн т зерна.



По оценке Союза экспортеров зерна, снижение экспорта пшеницы из России в июле-августе 2022 года без учета ЕАЭС составит 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Такой прогноз ТАСС озвучил глава союза Эдуард Зернин. По его словам, падение экспорта наблюдается по нескольким причинам. Во-первых, сохраняются барьеры со стороны западных стран, во-вторых — отмечается резкое падение цен, продолжающееся на волне оптимизма, связанного с открытием зернового коридора, а значит, потенциальным увеличением предложения пшеницы на мировом рынке и уже не оставляющим сомнений рекордным урожаем зерновых в России.

