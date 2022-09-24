Стоимость активов в растениеводстве остается высокой

В сентябре состоялась крупнейшая с 2017 года сделка с землей Pixabay

Стоимость российских растениеводческих активов остается стабильно высокой. Об этом управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов рассказал в ходе XV отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23». По данным Россельхозбанка, с начала 2017-го по сентябрь 2022 года было закрыто 37 сделок по купле-продаже растениеводческих активов, их совокупный объем составил порядка 161 млрд руб.



Исторически в России росла урожайность и цены, маржинальность по EBITDA в растениеводческом секторе доходила до 50%, напомнил Шумов, соответственно этот бизнес был интересен многим инвесторам, которые приходили в него из других отраслей, например, из металлургии и недвижимости. Однако события, произошедшие в феврале текущего года, негативно повлияли на растениеводство — цены на ту же пшеницу упали и сейчас находятся на достаточно низких уровнях. «Растениеводы не ожидают высоких значений маржинальности и прибыли. Мы входим в новый цикл снижения цен. И, возможно, маржинальность бизнеса в ближайшее время будет сокращаться», — считает Шумов.



Такая ситуация отразилась на рынке M&A: он активизировался, хотя цены на растениеводческие активы по-прежнему остаются высокими, несмотря на некоторое угасание интереса к отрасли со стороны непрофильных инвесторов. В этом месяце состоялась самая крупная с 2017 года сделка с землей в АПК — компания «Агротехнологии» приобрела растениеводческие активы «Юга Руси». Оценочная стоимость сделки — $500 млн, цена гектара составила 150 тыс. руб.



«Растениеводческие активы пользуются хорошим спросом у инвесторов, поэтому цены на активы находятся на высоком уровне», — рассказал Шумов. Для сравнения, в феврале 2017-го «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева купил «Парус Агро Групп», и, хотя оценочная стоимость сделки была ниже — $345 млн — стоимость одного гектара была выше и составляла 205 тыс. руб. Это, подчеркнул Шумов, говорит о том, что стоимость растениеводческих активов последние пять лет держится на стабильно высоком уровне.



При этом, опираясь на открытую информацию итогов торгов растениеводческих активов банка «Траст», эксперт обратил внимание, что после событий февраля текущего года цена за гектар по отдельным сделкам в Краснодарском крае достигала феноменальных значений — 532 тыс. руб. Это не те цены, которые обычно люди видят в кризис, отметил Шумов.



В ближайшее время, по прогнозам Шумова, растениеводство продолжит оставаться самым интересным для инвестиций сектором АПК — как со стороны непрофильных инвесторов, так и со стороны крупных растениеводческих холдингов, которые, несмотря на сегодняшние низкие цены на зерно и масличные, понимают, что в долгосрочной перспективе они вернутся на более высокие уровни. При этом эксперт ожидает некоторого смягчения стоимости растениеводческих активов из-за падения цен на растениеводческую продукцию.



Также Шумов отметил, что на фоне сближения с Китаем многие крупные холдинги, а также непрофильные инвесторы интересуются активами в Сибири и на Дальнем Востоке. Еще одним значимым фактором для рынка M&A становится вертикальная интеграция: из-за некоторого снижения цен на растениеводческие активы, а также более низкой стоимости зерна к их приобретению присматриваются производители конечной продукции — например, хлебопекарные предприятия.



Кроме того, Шумов напомнил, что в конце текущего — начале следующего года Банк «Траст» выставит на продажу актив ГК «Ростагро» - 240 тыс. га земли в Пензенской и Саратовской областях. По его оценкам, сделка вызовет большой интерес, однако, считает он, текущая ситуация может внести некоторые коррективы, и стоимость за гектар будет ниже, чем ожидает «Траст».



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