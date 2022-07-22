Земельный банк крупнейших компаний вырос на 1,3 млн гектаров

В течение года спрос на агроактивы в растениеводстве усиливался Pixabay

Общий земельный банк крупнейших в России латифундистов составил 16,7 млн га — на 1,3 млн га больше, чем годом ранее, следует из десятого рейтинга землевладельцев, который составила компания BEFL. В списке лидеров вошел 71 игрок, под контролем которых находится минимум 100 тыс. га сельхозземель. В прошлом году в топ попало 66 компаний.







Пятерка лидеров не изменилась, однако их совокупный земельный банк за год увеличился на 258 тыс. га, подсчитали аналитики BEFL. В том числе земельный банк «Мираторга» (первое место, 1105 тыс. га) вырос на 58 тыс. га, у ставшего вторым «Продимекса» - на 35 тыс. га до 900 тыс. га. Самое значительное расширение земель как в первой пятерке, так и в рейтинге в целом, продемонстрировал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — на 158 тыс. га до 818 тыс. га. Ставшая четвертой группа «Русагро» прибавила около 6 тыс. га, площадь ее земель достигла 643 тыс. га. Земельный банк под контролем «ЭкоНивы», замыкающей топ-5, не изменился — 630 тыс. га.



Если не считать первую десятку, то в рейтинге произошли довольно существенные перестановки, отмечает BEFL. Так, агрохолдинг «Талина» поднялся на 18 строчек благодаря расширению площади земель на 35 тыс. га и занял 39 место со 144 тыс. га. Компания «Косминвест» прибавила 83 тыс. га и 17 строк в списке, она заняла 26-ю позицию с 210 тыс. га. Также на 17 позиций поднялся племзавод «Комсомолец», его земельный банк увеличился на 67 тыс. га до 188 тыс. га (30 место в рейтинге). ГК «Прогресс Агро» заняла 36-е место со 147 тыс. га (плюс 16 строк и 36 тыс. га), «Август Агро» стала 22-й с 230 тыс. га (плюс 9 позиций и 64 тыс. га).







По сравнению с прошлым годом из числа участников рейтинга выбыли три компании: «Агронова-Л», холдинг «Солнечные продукты» и агрохолдинг «Приморье», но добавились восемь новых игроков. ГК «Агродинамика», занявшая сразу 23-е место с 230 тыс. га работает в Саратовской и Пензенской областях, а также в Башкирии. В ГК «Арсиб» (38-я строка рейтинга, 144 тыс. га в Тюменской и Свердловской областях) сельское хозяйство является одним из дивизионов наряду со строительством, торговлей и гостиничным бизнесом. МТС «Центральная» (40 строка, 140 тыс. га) — один из ведущих холдингов Башкортостана, имеет поголовье КРС, а также оказывает услуги сельхозпроизводителям региона. «А7 Агро» (47 место, 130 тыс. га в Оренбургской области и Башкирии) занимается растениеводством, производством молочной продукции, переработкой мяса, производством овощей, муки и хлебобулочных изделий.



Агрофирма «Киц» (делит 60 место с несколькими игроками, под контролем которых находится примерно по 100 тыс. га земель) занимается растениеводством и виноградарством в Ставропольском крае, кроме того, имеет небольшое поголовье мясного КРС. Также условную 60-ю строку рейтинга занял агрохолдинг «Юбилейный» - тюменская компания, которая занимается растениеводством, свиноводством, производством кормов, переработкой мяса, а также выпуском лизина. «Русская аграрная группа» (60 место) — рязанский холдинг, который занимается растениеводством, производством молока и свинины. Компания вернулась в рейтинг после того, как два года не попадала в него. Еще один новый участник — компания «Урожай» (60 место) работает в Саратовской области. За год она увеличила площадь своих сельхозземель почти в два раза.



Благодаря высокой доходности в течение года спрос на агроактивы в растениеводстве усиливался, отмечает BEFL. К концу 2021-го — началу 2022 года цены на сельхозземлю в Центре и на Юге выросли на 30-50%, а в некоторых регионах стоимость увеличилась почти в два раза. Даже при ограниченном количестве предложений рынок M&A в секторе растениеводства оставался активным, крупные агрохолдинги продолжили расширение земельных банков, отметили аналитики.



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