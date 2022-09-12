Структура «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева купила земли агрохолдинга «Юг Руси»

Сделка стала крупнейшей на рынке сельхозземель с 2017 года «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Агрохолдинг экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — закрыл крупнейшую с 2017 года сделку с сельскохозяйственной землей. Структуры, связанные с «Агрокомплексом», выкупили у компании «Юг Руси» (лидер рынка переработки подсолнечника) около 200 тыс. га в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае, увеличив земельный банк до более чем 1 млн га, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Информация о закрытии сделки подтверждается данными из ЕГРЮЛ: в августе владельцем 99,99% головной структуры «Юга Руси» - ООО «Агросоюз Юг Руси Холдинг» - стало ООО «Агротехнологии» (Краснодар). Учредитель и гендиректор этой компании — Андрей Шейкин, глава хозяйства в станице Выселки Краснодарского края, где расположена штаб-квартира «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева.



В ГК «Юг Руси» в качестве вспомогательного входило растениеводческое подразделение. По сути, это непрофильный актив по отношению к производству масла, сказал «Агроинвестору» представитель компании. Урожай маслосемян растениеводческого подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга, уточнил он. Для развития основного вида деятельности свыше полугода назад было принято и более месяца назад осуществлено решение о продаже компании «Агротехнологии» непрофильного растениеводческого подразделения. «В целях совершенствования основного вида деятельности ГК “Юг Руси” проводится ряд мероприятий по модернизации маслозаводов и строительству новых профильных производств. Это в том числе производство растительных протеинов и создание искусственного интеллекта в системе закупки сырья», — рассказал он. Представитель «Юга Руси» также обратил внимание, что ООО «Агротехнологии» является самостоятельной сельскохозяйственной компанией и не входит в крупные агрохолдинги. В «Агрокомплексе» не ответили на запрос «Агроинвестора».



О том, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует выкупить земли «Юга Руси» стало известно в октябре прошлого года. На тот момент эксперты оценивали сделку в 20-30 млрд руб., исходя из стоимости 1 га земли «Юга Руси» на уровне 100-150 тыс. руб. В «Агрокомплексе» не ответили на запрос «Агроинвестора».



Благодаря сделке земельный банк «Агрокомплекса» стал сопоставим с площадью земель «Мираторга», который контролирует около 1,1 млн га, и, согласно июльскому рейтингу крупнейших латифундистов, составленному компанией BEFL, занимает первое место. На втором месте к тому моменту был «Продимекс» с 900 тыс. га. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева тогда занял третье место с 818 тыс. га. Далее шла группа «Русагро» (643 тыс. га) и «ЭкоНива» (630 тыс. га).



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что площадь контролируемых земель, по его мнению, играет не такую важную роль, как качество организации внутреннего управления. «У “Агрокомплекса” с этим проблем нет, поэтому максимум, с чем они столкнутся — стандартные сложности: формирование новой команды, переход на единые торговые подходы и так далее», — считает он.



Кроме того, Корбут отметил, что желающих купить активы в АПК сейчас достаточно много, что напоминает ситуацию 1999 года, когда многие, имеющие свободные средства, стали покупать сельхозактивы. «Они рассчитывали на то, что продовольствие нужно всегда, и это стабильный бизнес. Однако не все понимали, насколько сложно вести этот бизнес и какие риски он несет, поэтому далеко не все попытки выйти на этот рынок были успешными», — отметил он.



Осенью 2019 года гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева (тогда у компании было около 670 тыс. га) Евгений Хворостина говорил «Агроинвестору», что не считает, что большой земельный банк может быть проблемой по части управляемости и контроля бизнеса. «Не вижу проблем при нашей системе иметь и 1 млн га и 1,5 млн га, вопрос в экономике, целесообразности и возможностях», — подчеркивал он. Осень 2020-го топ-менеджер подтверждал, что «при реальной экономике и адекватной стоимости» агрохолдинг готов расширять свой земельный банк. «Земли не будет больше, она не подлежит инфляции, земля — синоним стабильности: при росте населения планеты потребность в питании всегда будет только увеличиваться», — отмечал Хворостина.



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