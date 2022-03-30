Земельный банк «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева за год подорожал почти вдвое

Общая стоимость земли у топ-20 латифундистов превысила 933 млрд рублей Pixabay

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России. По оценке издания, самым дорогим земельным банком по-прежнему владеет «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Стоимость принадлежащих агрохолдингу 660 тыс. га оценивается в 152,1 млрд руб. Согласно прошлому рейтингу, эта земля стоила 88,6 млрд руб.



На втором месте, как и год назад, находится группа «Продимекс». Ей принадлежит 900 тыс. га оценочной стоимостью 94,3 млрд руб. В рейтинге 2021 года у компании было 892 тыс. га земель стоимостью 65,1 млрд руб. Тройку лидеров замыкает «Мираторг», которому принадлежит около 1,05 млн га общей оценочной стоимостью 77,1 млрд руб. В прошлом году эти земельные активы Forbes оценивал в 49,1 млрд руб.



Четвертым в списке лидеров стал агрохолдинг «Степь», у которого, согласно рейтингу, 577,9 тыс. га. Стоимость земель оценивается в 73,9 млрд руб. (474,8 тыс. га и 48,2 млрд руб. год назад). На пятом месте расположился концерн «Покровский» с 242 тыс. га стоимостью 67,8 млрд руб. Год назад он был шестым, тогда его земельный банк оценивался в 36,3 млрд руб.



Шестую позицию заняла группа «Русагро», год назад бывшая пятой, ее земельной банк составляет 600 тыс. га (609 тыс. га в прошлом рейтинге), его стоимость — 59,8 млрд руб. (43,9 млрд руб.). Седьмое место у «Авангард-Агро» с 448,2 тыс. га оценочной стоимостью 46,8 млрд руб. Год назад агрохолдинг был на строчку ниже, тогда его земельный банк оценивался в 32,5 млрд руб. «ЭкоНива» заняла восьмое место с 630,2 тыс. га за 44,3 млрд руб. В прошлом рейтинге Forbes компания была седьмой, ее земля оценивалась в 32,9 млрд руб.



Замыкают топ-10 «Волго-Дон Агроинвест» (446,9 тыс. га, 42 млрд руб.) и ГАП «Ресурс» (340 тыс. га, 40,8 млрд руб.). По сравнению с прошлым списком лидеров компании поменялись местами. При этом земельный банк «Волго-Дон Агроинвеста» снизился примерно на 4 тыс. га, но подорожал на 14,6 млрд руб., ГАП «Ресурс» увеличила площадь земель на 20 тыс. га, их оценочная стоимость по сравнению с рейтингом 2021 года увеличилась на 8,8 млрд руб.



По данным Forbes, общая площадь земель, принадлежащих 20 крупнейшим российским латифундистам, составляет 8,5 млн га, совокупная стоимость за год выросла с 617,31 млрд руб. до 933,04 млрд руб. Авторы рейтинга отмечают, что земельные активы крупнейших российских латифундистов дорожают из-за повышения рыночных цен на сельхозземли по всей России, в первую очередь в Центральном Черноземье, где за последние два года цены увеличились в несколько раз. Управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов сказал Forbes, что цены на сельхозземли, вероятно, продолжат рост. «Продовольствие является стратегической отраслью для государства, и у игроков есть понимание, что и сейчас она не будет забыта», — сказал эксперт.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что даже в текущих условиях найдутся те, кто готов заключать сделки купли-продажи, однако сейчас в России сложился рынок продавца, покупателей больше, сказала эксперт «Агроинвестору». «На данный момент просто приобрести землю — это неэффективные вложения. Потому что если куплено работающее сельхозпредприятие, то нужно содержать работников, закупать комплектующие и другие составляющие производства, — отметила она. — Поэтому, если мы говорим о цене сделки, то сейчас не время эффективного роста, сейчас время ухода внутрь и сохранения того стабильного состояния, которое уже есть».



Романова отметила, что раньше были понятны сроки, за которые предприятие при завышенных вложениях может «выйти в ноль, или в окупаемость», но в текущей ситуации, в которой находится весь мир, делать долгосрочное прогнозирование неэффективно и бесперспективно. По мнению юриста, стоимость земли сейчас находится примерно на том уровне, который был в начале года. «Цены зависят в том числе от того, ведена в оборот земля или нет, отдельный это участок земли или действующее предприятие. Я считаю, что пока в данной категории сделок повышения цен не будет. Может быть, произойдет падение из-за того, что будут хозяйства, которые не “вытягивают” бизнес в кризисной ситуации», — заключила Романова.

