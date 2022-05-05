Стоимость сельхозземли на Кубани достигла 370 тысяч рублей за гектар

Самые дорогие участки на Кубани — это виноградники Pixabay

Цена на земли сельхозназначения в Краснодарском крае в последние годы растет, динамика поддерживается высоким спросом и нехваткой ликвидных вариантов. На конец прошлого года средневзвешенная цена достигла 369,6 тыс. руб./га, средняя ставка аренды — 51,7 тыс. руб./га в год, следует из обзора консалтинговой компании Macon.



По данным аналитиков, в начале года объем земель сельхозназначения в свободной продаже составил около 13,3 тыс. га, число лотов — 922 единицы. В последние годы предложение земель на продажу в регионе снижается на фоне высокого спроса как со стороны крупных агрохолдингов, так и фермеров, отмечает Macon. Привлекательность сегмента для инвестиций в основном связана с увеличением доходности растениеводства и высокими показателями урожайности. Острая нехватка предложения явно проявляется в сегменте лотов площадью от 100 га, что способствует постепенному формированию «рынка продавца», говорится в обзоре.



Самые дорогие участки на Кубани — это виноградники. Сейчас, по данным Macon, они продаются только в Темрюкском районе по средней цене около 424,7 тыс. руб./га. На втором месте пашни, их средняя стоимость составляет 384,7 тыс. руб./га. Меньше всего ценятся земли, которые не используются и не имеют насаждений кроме сорной растительности — в среднем 351,4 тыс. руб./га.



Согласно опубликованному в конце марта рейтингу журнала Forbes 20 крупнейших землевладельцев России, самый дорогой в стране земельный банк у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Стоимость принадлежащих агрохолдингу 660 тыс. га, которые по больше части находятся в Краснодарском крае, оценивается в 152,1 млрд руб.

При этом Macon обращает внимание, что рынок сельхозземель в Краснодарском крае очень закрытый: многие сделки, даже с участием известных агрохолдингов, не афишируются, поэтому отследить реальный объем продаж сельскохозяйственной земли почти невозможно. В 2022 году в России должен быть создан реестр земель сельскохозяйственного назначения, который предполагает наличие единой базы данных о состоянии и использовании участков. Такая система позволит систематизировать, быстрее находить и оценивать земельные ресурсы для новых инвестиционных проектов для повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности отрасли, рассчитывает Macon. В то же время господдержка агросектора будет способствовать сохранению высокого спроса на землю, что в перспективе ближайших двух-трех лет обеспечит дальнейший рост цен на сельхозземли, прогнозируют аналитики компании.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова ранее говорила «Агроинвестору», что с точки зрения сделок с сельхозземлями сейчас в России сложился рынок продавца. «Цены зависят в том числе от того, ведена в оборот земля или нет, отдельный это участок земли или действующее предприятие. «Я считаю, что пока в данной категории сделок повышения цен не будет. Может быть, произойдет падение из-за того, что будут хозяйства, которые не “вытягивают” бизнес в кризисной ситуации», — комментировала она.

