Госдума разрешила фермерам арендовать сельхозземли без торгов

Фермеры получат приоритетное право выкупа арендуемой земли Pixabay

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, упрощающий фермерам аренду государственных и муниципальных сельхозземель. Согласно документу, с 1 января 2023 года фермеры смогут получать такие земельные участки в аренду без торгов на срок до пяти лет, причем многократно. Кроме того, они получают право приоритетного выкупа арендуемого участка.



В то же время им запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, передавать его третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды — в залог. Также запрещено вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.



Первая редакция законопроекта предполагала, что фермеры смогут получать земельные участки без проведения торгов только один раз, но в рамках второго чтения была внесена поправка. «Получалось, что гражданин или фермер, являясь добросовестным владельцем земельного участка, будет осваивать и вкладывать в него средства, а через пять лет должен будет подавать заявку на этот земельный участок, но уже на общих основаниях, что делает этого собственника уязвимым и отбивает желание вкладываться в развитие участка», — объяснила РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.



Поэтому по инициативе партии «Единая Россия» были внесены поправки, позволяющие гражданину или КФХ воспользоваться правом получения земельного участка в аренду без торгов многократно, а также приоритетного права выкупа арендатором такого участка.



Как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, упрощение аренды сельхозземель дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств, которым непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах. Правительство рассчитывает, что это позволит малым и особенно семейным агропредприятиям нарастить объемы производства.



Фермеры много лет добивались принятия этого закона, раньше они могли получить дополнительную землю только на торгах, отмечает Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР). Теперь ситуация изменилась — земля стала доступнее. Принятый сегодня закон даст новый импульс введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, говорится в сообщении ассоциации.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

