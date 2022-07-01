Реабилитация кооперации. Полезный инструмент для объединения фермеров или российская утопия?

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Кооперация средних и малых хозяйств помогает в решении многих вопросов. Например, снизить экономические издержки при приобретении техники, посевного материала, удобрений и других средств производства, организовать продажи продукции, отстаивать свои интересы и права при общении с властями и крупным бизнесом. Однако список факторов, мешающих развитию таких ассоциаций, также велик, и сделать вроде бы простые шаги к объединению производителям труднее, чем кажется на первый взгляд



Сельскохозяйственный потребительский кооператив — это организация, в которой наработанный доход распределяется между участниками, увеличивая их общую доходность и рентабельность. СПоК может решать вопросы совместных закупок, переработки, фасовки, хранения продукции, объединения партий в более крупные и их транспортировки до точек сбыта, рассказывает вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова. Кооператив может реализовывать продукцию в торговые сети без оптовых посредников, участвовать в госзакупках, представляя достаточно большие партии товаров. «В рамках кооперативных объединений возможно снижать издержки каждого хозяйства, связанные с логистикой, добиваться более высоких цен продукции, а главное, продавать товар подработанным, переработанным и упакованным, что сразу значительно повышает добавленную стоимость и позволяет крестьянину получать больший доход, — говорит эксперт. — Это эффективный инструмент, и мировая практика объединения фермеров тому доказательство».