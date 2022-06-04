Остаться в плюсе: можно ли обеспечить опережающий рост АПК

Ряд факторов останавливает инвесторов от расширения производства Е. Разумный

Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах в апреле увеличилось на 3,2%, за первые четыре месяца — на 2,3%, следует из данных Росстата. Хотя оценивать перспективы всего года пока рано, аналитики считают, что динамика роста агросектора вернется в плюс после снижения на 0,9% в 2021-м. При этом в начале апреля на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности президент Владимир Путин поставил перед отрасль цель в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста — выше 3% в год. Насколько она реалистична, «Агроинвестор» спросил у отраслевых экспертов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут:



- В принципе, вероятность того, что агросектор может выйти на опережающие темпы роста — выше 3% в год — есть. Однако все будет зависеть от того, как государство будет вести работу с отраслью. При сохранении существующих подходов перспектив выхода на опережающие темпы развития я не вижу.



Фундаментом динамичного развития является максимальная свобода хозяйственной деятельности и снижение административного и надзорного давления. Однако это давление на бизнес присутствует. Например, в ближайшее время все аграрии должны будут освоить новую систему прослеживаемости зерна и его переработки — ФГИС «Зерно», которая создаст дополнительное давление на рынок. Особенно проблематично на нее будет переходить небольшим хозяйствам. Не способствует развитию сельского хозяйства и политика регулирования цен на продукцию растениеводства в виде экспортных пошлин на зерно и подсолнечник. Это прямое изъятие средств у аграриев, и такой подход убивает стимулы к технологическому развитию.



Хотя государство делает и правильные шаги. В их числе — открытие импорта, которое способствует насыщению внутреннего рынка и повышению конкуренции. Причем конкурентная среда должна быть во всех сферах — и на рынке семян, и на рынке техники. Конкуренция регулирует рынок лучше, чем искусственно создаваемые механизмы.



Если правительство считает нужным сохранить насыщенность рынка, то вместо запретов на импорт и ограничение экспорта стоит подумать об установке четких квот на экспорт всех видов продукции, чтобы определенный ассортимент отечественных товаров гарантированно поступал на внутренний рынок. А наши производители, в свою очередь, могли бы отгружать свою продукцию в другие страны и получать дополнительный доход с внешних рынков.



Сельское хозяйство развивается инерционно. В этом году государство выделило на его поддержку 0,5 трлн руб., однако хотелось бы, чтобы эти деньги были потрачены не только на решение текущих проблем, но и на создание базы будущего динамичного развития. Чтобы отрасль развивалась, необходима согласованная работа всех заинтересованных лиц. Нужно открытое публичное обсуждение по всем пунктам, без выключения оппонентов из дискуссии, что у нас, к сожалению, происходит достаточно часто.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев:



- Масложировая отрасль уже перевыполняет задачу выхода на ежегодные темпы роста не менее 3%: за последние пять лет она прибавляет в среднем по 8% в год, и мы надеемся удерживать такие темпы еще не один год. Для этого необходимо сохранить госполитику в отношении увеличения производства масличных, оставить на постоянной основе заградительные пошлины на экспорт подсолнечника и рапса, постепенно увеличивать пошлину на сою, чтобы максимальное количество сырья перерабатывалось внутри страны.



В соответствие с согласованным планом по экспорту продукции АПК, масложировая отрасль ежегодно наращивает перерабатывающие мощности, которые к 2024 году увеличатся еще на 10%. У отрасли очень высокий экспортный потенциал, спрос на растительные масла на мировом рынке растет каждый год, его подогревает устойчивый тренд на здоровое питание, важную часть которого составляет продукция на растительной основе. Учитывая, что объем производства масложировой продукции по всем товарным категориям более чем в три раза превышает внутренние потребности страны, экспорт готовой продукции на мировой рынок является главным направлением развития отрасли.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев:



- Российский АПК в последние годы и так развивался опережающими темпами, несмотря на все кризисные явления в экономике. Если мы говорим о прогнозе динамики развития отрасли на ближайшие три-пять лет, то стоит разделять стоимостную и физическую составляющие — ситуация по ним кардинально различается.



Обеспечить рост в стоимостном выражении в целом не так сложно. Сегодня в мире наблюдается феноменальная продовольственная инфляция — цены почти на все продовольственные товары находятся на исторических максимумах. Уже по итогам 2021 года они пробили уровень предыдущего суперцикла 2010-2014 годов, а текущие геополитические обстоятельства только провоцируют дальнейший активный рост цен. Поэтому увеличение валютной выручки АПК будет обеспечено даже в случае существенного сокращения экспортных поставок продовольствия из России.



А вот с обеспечением реального роста физических объемов производства (индекс в сопоставимых ценах) все гораздо сложнее, и обеспечить рост данного показателя на 3% в текущей ситуации — это очень амбициозная задача. В современной истории такие темпы российский АПК демонстрировал только в период 2014—2017 годов, когда отрасль получила мощный катализатор в виде эмбарго. Поэтому, с учетом достаточно высокой базы 2021-го, рост на 3% возможен только в случае одновременного выполнения целого ряд условий.



Во-первых, не должно снижаться внутреннее потребление, что на фоне высокой инфляции и слабой динамики доходов населения несколько сомнительно. Во-вторых, в условиях мощного санкционного давления Россия должна существенно нарастить объемы экспортных поставок по всем ключевым позициям — зерну, рыбе, масложировой и готовой пищевой продукции. Теоретически это возможно, но сначала нужно решить все навалившиеся проблемы с международной логистикой и взаиморасчетами. Ну и в-третьих, необходимо непосредственно технологически обеспечить рост физической массы продукции АПК, т. е. либо экстенсивно увеличить масштабы производства, либо существенно повысить интенсивность на имеющихся площадях.



В условиях крайней ограниченности инвестиционных ресурсов в стране и рисках в части доступа ко всему спектру необходимых современных зарубежных агротехнологий (причем и то и другое нужно для обеих стратегий) решать именно эту часть задачи будет наиболее проблематично. Но, с другой стороны, мировой рынок сегодня объективно дает российскому АПК серьезные возможности, поэтому при должной концентрации ресурсов и активной ликвидации сдерживающих барьеров мощный рывок вполне возможен.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:



- Чтобы решить поставленную перед бизнесом задачу устойчивого роста производства продукции АПК не менее, чем на 3% в год не только через повышение цен, а все-таки через наращивание объемов выпуска, что важно не только для нашего, но и для мирового рынка, нам нужно ускорить начало второй мощной волны инвестирования в сельское хозяйство. Первая была с 2010-го по 2020 годы — в этот период государство выделяло на развитие отрасли больше всего средств.



Сейчас нужен новый цикл инвестиционной активности в сельском хозяйстве. Есть несколько причин. Первая — увеличение предложения для внутреннего рынка для стабилизации цен. Вторая — максимальное использование экспортного потенциала России как крупного аграрного поставщика и, соответственно, повышение влияния нашей страны в плане обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Третья — увеличение запасов продовольствия на предприятиях, в торговых организациях, в соответствующих резервах на случай непредвиденных ситуаций — новой волны пандемии, техногенных, климатических, политических, геополитических и прочих. Для этого должны быть запасы сырья и материалов, а чтобы они были, бизнесу нужны дешевые оборотные средства.



Если мы хотим с 2023 года иметь прирост производства продукции АПК не менее, чем на 3% за год, нельзя допустить снижения инвестиционной активности в секторе. Однако есть факторы, которые останавливают инвесторов от расширения производства. В частности, их сбивают с толку постоянные разговоры о неминуемом вмешательстве государства в вопросы ценообразования, ограничения наценок, об усилении регулирования цен. Любой инвестор будет демотивирован идти в ту отрасль или увеличивать производство тех товаров, где велики риски административного давления. Особенно если это давление мотивировано поисками виноватых, сопряжено с обвинениями и навешиванием ярлыков. Безусловно, вопрос цен очень важен, но решается он не административным давлением, а прежде всего стимулированием производства, увеличением предложения и, соответственно, усилением конкуренции.



Также государству стоило бы крайне аккуратно делать заявления об ограничении или запрете экспорта. Отгрузка продукции на внешние рынки, возможность продать ее там по хорошей цене — это то, что стимулирует увеличение производства, дает веру в успешность предприятия, делает страну и экономику богаче. Разумеется, внутренний рынок был и остается приоритетом в нашей работе, но строить заборы на границе для нашей продукции чревато не только потерей рынков и репутации, но и экономической деградацией сельского хозяйства. Государство имеет право и должно время от времени регулировать рынки, но делать это нужно крайне аккуратно: нам надо научиться работать в долгую.



Еще один важный вопрос — возврат неиспользуемых сельхозземель в оборот. Нужно делать это ускоренными темпами. Но процесс требует существенных инвестиций — от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. на гектар. При этом земля — актив, который может давать не только продукцию, но и налоги стране, способствует увеличению закупок семян, удобрений, СЗР, сельхозтехники, созданию новых рабочих мест, развитию сельской инфраструктуры. Мы предлагаем компенсировать компаниям и фермерам хотя бы половину затрат на возврат в оборот неиспользуемых сельхозземель.



У нас в стране в растениеводстве и животноводстве средняя зарплата составляет 39,5 тыс. руб. Это на 39% ниже, чем в среднем по экономике. Сейчас из-за дефицита рабочих рук и инфляции зарплаты в сельском хозяйстве нужно повышать более высокими темпами, особенно учитывая дефицит кадров. Однако бизнесу трудно идти на значительное увеличение зарплат на селе, так как цены на конечную продукцию остаются острейшим социальным вопросом. Вопрос: почему бы для сельского хозяйства не предусмотреть такие же льготы, как сделали для сферы ИТ — снизить отчисления в социальные фонды на 50%? Разумеется, бюджет страны не бездонный, и сейчас приходится поддерживать массу направлений в экономике. Но надо помнить, что хлеб едят даже айтишники. Поэтому, по нашему мнению, приоритет аграрного сектора неоспорим.



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