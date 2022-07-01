Фермеры просят отсрочить обязательную регистрацию во ФГИС «Зерно»

С 1 сентября регистрация участников зернового рынка в системе станет обязательной Pixabay

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (АККОР) просит перенести обязательную регистрацию для них во ФГИС «Зерно» на 2023 год, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации. Ранее Минсельхоз напомнил, что регистрация в системе для сельхозпроизводителей станет добровольной с 1 июля 2022 года, а обязательной — с 1 сентября.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников считает, что нужно сохранить только добровольный порядок регистрации в этом году, а обязательный начать с 2023-го. По его мнению, это позволит малым сельхозпроизводителям освоить систему и научиться в ней работать.



В АККОР поступают обращения от КФХ и региональных ассоциаций с просьбами соотнести реальные условия работы малых производителей и требования новой системы. По словам Плотникова, на практике потребуется отправлять большое количество информации и документов в систему. «Фермер и так одновременно является комбайнером, водителем, трактористом. Он просто не сможет этого сделать, не останавливая полевые работы», — объяснил он.



Кроме того, продолжает Плотников, правила требуют предоставлять информацию по зерну с каждого кадастрового участка. «Это невыполнимо для малых форм хозяйствования — фермер убирает урожай с поля, а не с кадастровых участков», — отметил президент АККОР.



Также, по его словам, у малых производителей недостаточно складских помещений: есть фермеры, у которых вообще их нет. При этом система требует отгрузки со склада и исключает реализацию зерна из-под комбайна. Также для работы во ФГИС необходимо наличие весового хозяйства, которое тоже есть не во всех КФХ.



В заключение Плотников напомнил, что в сельской местности интернет работает неустойчиво. «Фермеры сегодня работают в поле и не могут в это время заполнять таблицы и проходить обучение. Их главная задача — вырастить и собрать урожай», — подчеркнул он, добавив, что обязательное введение системы ФГИС «Зерно» в обозначенные сроки может негативно отразиться на уборочной кампании 2022 года.



Начальник управления по эксплуатации системы прослеживаемости зерна «Центра Агроаналитики» (оператор системы) Михаил Копейкин сказал «Агроинвестору», что готовность рынка к вводу системы оценивается как высокая, около 12 тыс. пользователей активно участвовали в тестировании ФГИС «Зерно». По его словам, большая часть участников зернового рынка положительно отзывались о внедрении системы, и это были не только крупные компании, но и организации поменьше, а также малые формы хозяйствования.



«Естественно, есть и те, кто не до конца понимает, для чего она нужна и как будет функционировать, что порождает различные мифы, например о необходимости закупки весового оборудования, — отметил Копейкин. — Но это недопонимание нивелируется простым разъяснением основных задач системы специалистами во время обучения и консультаций». Он считает, что ценность системы несомненна — она позволит собрать воедино сведения различного характера в одном месте, упростить принятие тех или иных организационных решений. В дальнейшем это позволить совершенствовать государственную аграрную политику, заключил Копейкин.



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