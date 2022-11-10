Минсельхоз США сохранил прогнозы производства и экспорта пшеницы в России

К 9 ноября в России собрано 152,2 млн тонн зерна в бункерном весе flickr.com

Минсельхоз США в ноябрьском отчете, как и в октябре, сохранил прогнозы производства и экспорта российской пшеницы. Оценка урожая в 2022 году осталась на уровне 91 млн т (без учета Крыма). Такой прогноз аграрное ведомство дало в сентябре, повысив прежний на 3 млн т. Оценка экспорта российской пшеницы в сезоне-2022/23 составляет 42 млн т.



Прогноз вывоза сохранен и для ближайшего конкурента России — ЕС (35 млн т). Кроме того, осталась неизменной оценка урожая фуражного зерна в России в этом году на уровне 42 млн т. Оценка его экспорта снижена до 9,65 млн т с 10,15 млн т месяцем ранее. При этом Минсельхоз США сохранил на прежнем уровне прогнозы по сбору кукурузы в России (15 млн т) и ее экспорта (4 млн т).



Оценка мирового производства пшеницы без учета Китая в сезоне-2022/23 увеличена до 644,6 млн т (643,7млн т в октябре и 642,5 млн т год назад). В том числе прогноз урожая в Аргентине снижен до 15,5 млн т (17,5 млн т в октябре и 22,15 млн т год назад). Однако это компенсировано повышением прогноза сбора в Австралии до 34,5 млн т пшеницы (33 млн т в октябре и 36,35 млн т год назад) и Казахстане до 14 млн т (13 млн т в октябре и 11,81 млн т год назад). Запасы пшеницы в мире, по оценке агроведомства, к концу сезона составят 123,46 млн т против 134,55 млн т год назад.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, экспорт российской пшеницы по итогам сезона-2022/23 составит 43-44 млн т. Ее урожай будет на уровне 100 млн т. «Было бы хорошо вывезти 48 млн т пшеницы, но этого не произойдет исходя из имеющихся темпов отгрузок. За последние четыре месяца мы вывезли около 13,5 млн т пшеницы из 15,5 млн т зерна в целом (без учета зернобобовых)», — отметил он. Уборочная кампания в России близится к завершению — убрано практически все, кроме кукурузы и риса. По прогнозу Петриченко, урожай кукурузы составит 15 млн т.



На текущий момент в России убрано 101 млн т пшеницы, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он считает, что потери будут как в качестве, так и в количестве на фоне проблем с хранением большого урожая. Экспорт пшеницы, по его оценке, ускоряется. В ноябре было вывезено более 1 млн т, тогда как в октябре за это время было отгружено гораздо меньше. «Россия научилась работать на фоне санкций, кроме того, спрос на российскую пшеницу растет», — рассказал Рылько.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что за первую неделю ноября зафиксирован рост отгрузок пшеницы из России. Показатель вырос на 33,7% (до почти 800 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, Турция, которая с июля по октябрь снизила отгрузки, сейчас увеличила их более, чем в два раза. Также выросли поставки в Бангладеш, Египет, Саудовскую Аравию, Судан, Сирию, Кению. При этом есть страны, в которые Россия не экспортирует пшеницу, эта тенденция пока неизменна. Тюрина также рассказала, что, по ее оценке, экспорт зерна из России в сезоне-2022/23 может превысить 50 млн т.



По данным Минсельхоза, к 9 ноября в России собрано 152,2 млн т зерна в бункерном весе, что на 30 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,3 млн га (с 44,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,6 ц/га (27,3 ц/га). В том числе пшеницы собрано 105 млн т (78 млн т) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Ее посевы убраны с 29,2 млн га (27,8 млн га). Ячменя намолочено 24,4 млн т (18,7 млн т) при урожайности 30,9 ц/га (23,8 ц/га). Площадь его уборки, как и в прошлом году, составила 7,9 млн га. Кукуруза обмолочена с 1,3 млн га (2,4 млн га), собрано 7,7 млн т (12,7 млн т) при урожайности 57,7 ц/га (53,8 ц/га). Рис убран со 152 тыс. га (174,4 тыс. га), намолочено 869,2 тыс. т (1,1 млн т), урожайность составила 57,2 ц/га (64,7 ц/га).



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