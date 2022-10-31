В октябре Россия экспортировала рекордный объем пшеницы

Российская пшеница продемонстрировала свою конкурентоспособность mcx.ru

Экспорт пшеницы из России в октябре 2022 года может достичь рекордного для этого месяца уровня, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Аналитики повысили свою оценку вывоза с 4,3 млн т до 4,7 млн т, сообщает портал поле.рф. Корректировка связана с сохранением темпа недельных поставок на высоком уровне (около 1,3 млн т), несмотря на сильные порывы ветра в течение нескольких дней в южных портах.



Эксперты «Русагротранса» считают, что такой объем вывоза позволит сократить отставание от объемов июля-октября прошлого года с 17% до 4,5% (14,9 млн т против 15,6 млн т год назад). «Российская пшеница продемонстрировала свою конкурентоспособность, и на проведенных на прошлой неделе тендерах в Пакистане, Саудовской Аравии и Турции существенный объем закупок пришелся именно на нее», — говорится в обзоре центра.



За январь — октябрь 2022 года «Русагротранс» организовал 244 зерновых маршрута. Это на 53% больше, чем за весь 2021 год, тогда было организовано 160 отправок, сообщила пресс-служба компании. Объем перевезенного зерна составил 760 тыс. т в сравнении с 508 тыс. т годом ранее. В маршрутных отправках было задействовано семь элеваторов. Маршруты шли преимущественно на экспорт, 75% отправок было выполнено в порты Новороссийска, 20% — в порты Балтики и 5% по остальным направлениям (Азербайджан, Средняя Азия и внутренние перевозки на Дальний Восток).

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах незначительно снизились до 14,4-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС (-50 руб. к предыдущей неделе) против средних 16,1 тыс. руб. за тонну в прошлом году. Закупочные цены на малой воде сократились до 12,7 тыс. руб. за тонну без НДС (-550 руб.), в прошлом году они были на уровне 15,4 тыс. руб. за тонну. По данным «Русагротранса», внутренний рынок ослаб в южных регионах и оставался на уровнях предыдущей недели в Центре и Поволжье. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу с протеином 12,5% снизились до 12,1-12,3 тыс. руб. за тонну без НДС (-500 руб.).



Между тем, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Россия намерена соблюдать все двусторонние соглашения с партнерами после приостановки своего участия в «зерновой сделке», пишет РИА «Новости». В МИД заверили, что Москва найдет оптимальные решения для продолжения сотрудничества по экспорту зерна. Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя.



После этого ряд стран стали призывать Россию пересмотреть это решение. Так, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит ТАСС, отметил, что соглашение по вывозу зерна было очень успешным. Также за продление зерновой сделки вступила Турция. «Приостановка реализации зерновой сделки не пойдет никому на пользу — ни России, ни Украине», — цитирует ТАСС главу турецкого Минобороны Хулуса Акара.



Без участия России сделка по вывозу зерна из украинских портов вряд ли реализуема, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — цитирует его «Интерфакс». Ранее делегации ООН, Турции и Украины согласовали график движения 14 судов на 31 октября по «зерновому коридору» и проинформировали об этом Россию.



При этом для российских экспортеров ничего не изменится после приостановки «зерновой сделки», сказал «Известиям» председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Для российских экспортеров зерна ничего не изменится после приостановки зернового коридора, ровно как ничего не изменилось для нас и после его открытия. Мы продолжим наращивать поставки на Ближний Восток и в Африку, где расположены основные нуждающиеся страны, несмотря на скрытые барьеры и дискриминацию российских экспортеров», — отметил Зернин. По его словам, российские экспортеры уже отчасти адаптировались к «скрытому санкционному давлению», подтверждение этому — рост поставок в октябре.



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