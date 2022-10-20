«СовЭкон» ожидает снижения урожая пшеницы в 2023 году

По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна Д. Абрамов

Валовой сбор пшеницы в России в 2023 году может снизиться на 15,7% относительно уровня 2022-го, до 84,8 млн т. Такой прогноз в своем обзоре дает аналитический центр «СовЭкон», сообщает «Прайм». В 2022 году, по прогнозу центра, урожай достигнет 100,6 млн т. Общий размер посевных площадей под пшеницей в 2023 году может составить 29,1 млн га, что на 0,4 млн га меньше, чем в 2022 году, считает «СовЭкон». Оценка посевных площадей под озимые составляет 18,8 млн га против 19,5 млн га годом ранее.



«СовЭкон» ожидает, что Россия значительно сократит площадь озимых зерновых на фоне сильных ливней в последние недели и исторически низких внутренних цен на пшеницу на фоне сильного рубля и действия экспортной пошлины, говорится в обзоре.



При этом центр повысил прогноз урожая зерна в этом году со 151,4 млн т до 152 млн т за счет корректировки оценки по пшенице на 0,6 млн т. Пересмотр связан с рекордно высоким урожаем яровой пшеницы, в основном в регионе долины Волги, где прогноз валового сбора повышен с 21 млн т до 22 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна — 150 млн т, включая 100 млн т пшеницы.



В начале октября аналитический центр «Русагротранса» сообщал, что площадь сева озимой пшеницы под урожай 2023 года может снизиться на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом, до уровня пятилетнего минимума в 16,5 млн га. Сокращение преимущественно возможно в центральных регионах, хотя его частично компенсирует рост посевов в Поволжье, считают аналитики.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский 17 октября говорил, что по итогам 2022 года урожай зерна в России может составить более 140 млн т в чистом весе, писал ТАСС. Вместе с плюсами у высоких урожаев, по мнению главы союза, есть и минусы. Среди них — снижение цен до уровня себестоимости. «Крестьяне по этой причине не готовы продавать и транспортируют зерно на склады, на элеваторы, в амбарах складывают, ожидая лучших времен», — отмечал он.



Поддержкой для производителей мог бы стать экспорт. Но отгрузки на внешние рынки, по его словам, идут медленно. С 1 июля по 15 октября на экспорт было отгружено 16,8 млн т зерна — на 13% меньше, чем год назад. Правда, в октябре темпы вывоза начали ускоряться: за первую половину месяца было отгружено 2,45 млн т, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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