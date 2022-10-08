Площадь под озимыми может сократиться

Оптимальные сроки сева по некоторым регионам Центра и Волги уже прошли Ю. Эйвазова

Площадь сева озимой пшеницы под урожай 2023 года может снизиться на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом, до уровня пятилетнего минимума в 16,5 млн га, пишет поле.рф со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранса». Сокращение преимущественно возможно в центральных регионах, хотя его частично компенсирует рост посевов в Поволжье, считают аналитики. Сейчас площадь сева озимых самая низкая с 2013 года, обращают внимание они.



В конце сентября озимые под урожай 2023 года были посеяны на 9 млн га — 47% от прогноза, докладывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ. Отставание от аналогичного период прошлого года было на уровне 1,4 млн га — сказываются тяжелые погодные условия, пояснял он. К 6 октября озимые заняли 10,8 млн га, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. На этой неделе о приостановке уборки урожая и озимого сева из-за переувлажнения почвы сообщали Курская, Белгородская и Орловская области, в двух последних в связи с этим был введен режим ЧС.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, некоторые регионы уже завершили сев, и площади под озимыми у них меньше, чем годом ранее. Например, в Сибири посевы озимых сократились на 104 тыс. га. По оценке эксперта, в целом, отставание по площади сева озимых сейчас составляет 785 тыс. га, в основном за счет регионов Центрального Черноземья. А вот в Поволжье, напротив, озимых посеяли больше, чем годом ранее. «Причина отставания не только в погодных условиях, но и в изменении планов аграриев, — сказал «Агроинвестору» Петриченко. — Оптимальные сроки сева по некоторым регионам Центра и Волги уже прошли. Полагаю, что в целом в этом году площади под озимыми будут на 0,5-1 млн га меньше, чем в прошлом».



Агрохолдинг «Зерно жизни» (СИНКО, Самарская область) успешно завершил сев озимых, они заняли 35 тыс. га — на 15% больше, чем прошлой осенью. «Мы угадали и со сроками сева, и с погодой. Сеяли в хорошую солнечную погоду, а прошедшие после дожди хорошо "подняли" всходы, — делится директор компании Андрей Зорин. — Мы надеемся, что урожай озимых в следующем году будет хорошим». Со средствами производства в компании проблем нет — все необходимое есть в наличии, включая собственные элитные семена озимой пшеницы, добавляет он.​



Хозяйства «Агротех-Гаранта» (Воронежская область) к 6 октября выполнили план сева озимых на 45%, причем он был на 10% ниже, чем годом ранее. «В нашем регионе самое позднее, когда мы заканчиваем сев озимых — 10 октября, но в текущих реалиях из-за сильного отставания продлим срок сева до 15 октября, хотя это сильно увеличивает риск их перезимовки, — рассказал «Агроинвестору» президент компании Сергей Оробинский. — Вместе с тем, мы полагаем, что даже с удлинением срока сева, по самому оптимистичному сценарию, этой осенью мы сможем посеять не более 70% площадей озимых к уровню прошлого года». Со средствами производства больших проблем нет, однако все еще остается очень большой объем невыполненных работ: кроме озимого сева, компания находится в начальной фазе уборки сахарной свеклы, еще на обмолочено 30% сои, 60% подсолнечника, не началась уборка кукурузы на зерно. «Кроме того, идет большое отставание с осенним внесением удобрений и подготовкой почвы под яровой сев», — сетует Оробинский.



Предприятия Кубанского филиала холдинга «АгроГард» завершили сев озимого ячменя на запланированных площадях в оптимальные сроки, а также приступили к севу озимой пшеницы. Также продолжается сев озимой пшеницы на предприятиях в ЦФО, но работы идут неравномерно: в зависимости от действия локальных погодных факторов, размеров засеваемых площадей, площадей с неубранными техническими культурами, темп сева несколько отстает от запланированных сроков и выполняется на 65-100%, рассказывает гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. «Погодный фактор в регионах ЦФО оказывает существенное влияние на ход уборки и постуборочного комплекса работ. Увеличиваются простои техники, возникают вопросы с транспортной логистикой, зерноочисткой и сушкой сельхозсырья, — делится он. — В ряде регионов уже объявлено чрезвычайное положение в агропромышленном комплексе».



Царев допускает, что из-за ухода оптимальных сроков озимого сева, с учетом неубранных площадей кукурузы, подсолнечника и сои структура посевов будет пересмотрена. Также структура ярового сева будет планироваться с учетом поставок необходимых ресурсов, в частности семян, прогнозов зернового рынка и политических решений государства, добавляет руководитель.



Растениеводческие хозяйства концерна «Покровский» приступили к севу озимых зерновых 1 октября, на данный момент засеяли 25% запланированных площадей. «Погода вносит свои коррективы, особенно в Лабинском районе Краснодарского края, где в последние дни идут сильные дожди, — прокомментировала «Агроинвестору» главный агроном агрохолдинга Лидия Кухаренко. — Там мы выбиваемся из графика, но при нормализации погодных условий планируем оперативно завершить озимый сев во всех регионах присутствия». В севообороте концерна озимые культуры традиционно занимают 50% пашни, из них более 100 тыс. га ежегодно отдается под пшеницу. В этом году никаких изменений в соотношении посевных площадей нет, уточняет она.



По словам Кухаренко, этой осенью компания целенаправленно сдвинула сроки сева и приступила к полевым работам на 7-10 дней позже, чем годом ранее, чтобы не допустить перерастания пшеницы и ячменя и защитить посевы от болезней и инфекций, что позволит им уйти в зиму более крепкими. «Также особенностью этого сезона является перенос срока обработки полей от мышевидных грызунов. В этом году их численность и активность в регионе значительно возросла, поэтому мы начинаем затравку сразу же после завершения сева, затягивать на ноябрь-декабрь очень рискованно: мыши быстро заселяют поля и за это время могут нанести большой урон посевам», — рассказывает специалист.



С наличием средств производства проблем нет, растениеводческие предприятия концерна обеспечены всем необходимым, продолжает она. «В состав группы компаний входят собственные семеноводческие хозяйства, которые полностью закрывают наши потребности в семенах пшеницы и ячменя. Перед осенним севом мы закупили 100% необходимых средств защиты растений и минеральных удобрений, они уже доставлены в хозяйства. Техника отремонтирована и подготовлена к посевным работам, в этом году в рамках ежегодной модернизации парка мы купили три современных посевных комплекса, а также новые дисковые орудия», — перечисляет Кухаренко, добавляя, что стоимость осеннего сева по сравнению с прошлым годом выросла на 15-20%.



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