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Площади под озимыми могут сократиться из-за дождей

Основные проблемы наблюдаются в Центре и Сибири

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Озимыми под урожай 2023 года засеяно около 9 млн гектаров
Pixabay
Озимыми под урожай 2023 года засеяно около 9 млн гектаров
Pixabay

Озимыми под урожай 2023 года засеяно около 9 млн га — 47% от прогноза. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал на совещании о ходе сезонных полевых работ. В связи с достаточно тяжелыми погодными условиями есть некоторое отставание от темпов прошлого года, признал он. «Но при этом стараемся завершить работы в оптимальные агротехнологические сроки, сохранив всю запланированную структуру посевных площадей», — добавил глава агроведомства (цитата по стенограмме на сайте Кремля). В прошлом году к 27 сентября озимые занимали 10,4 млн га.

В целом сезонные полевые работы идут штатно, оценил Патрушев, уже предварительно проработана структура площадей весенней посевной 2023 года. «Площадь под урожай 2022 года превысила 82 млн га. Стремимся к тому, чтобы в следующем году прибавка составила еще около 200 тыс. га, — сказал министр. — И конечно, прорабатываем обеспечение наших аграриев необходимыми ресурсами. На данный момент существенных проблем мы не видим».

Между тем, сев озимых зерновых в России может оказаться ниже, чем в прошлом году из-за сильных дождей, пришедших на смену сухой погоде в центральных и южных регионах страны, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков. «Это самая маленькая площадь сева для этой недели за период с 2013 года. Фермерам надо стремительно ускориться, или мы увидим значительное сокращение итоговых площадей под озимыми», — цитирует Reuters аналитиков «СовЭкона». Аграрии в центральных регионах не могут начать сев на части полей из-за дождей, сказал Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На части полей еще не убраны поздние культуры — соя и подсолнечник.

На озимую пшеницу традиционно приходится порядка 70% урожая в России, у нее более высокая урожайность и она менее подвержена влиянию погодных факторов, чем яровая. На Юге России сев озимых зерновых может продолжаться до середины ноября. Оптимальный срок сева в центре страны — до середины октября.


Рылько сказал «Агроинвестору», что в некоторых регионах, прежде всего в Центре и в Поволжье, есть несколько основных проблем. «Во-первых, площадь под поздними культурами не может толком освободиться, так как постоянно идут дожди. Техника не может зайти в поля. Во-вторых, есть определенные растущие риски того, что на фоне задержки сева не будет нормальной вегетации растений перед уходом в зиму», — объяснил эксперт. По его словам, эти риски особенно высокие в Центре России, и в меньшей степени — в Сибири.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что если неделю назад отставание сева составляло 1,5 млн га, то сейчас — 1,3 млн га. В Сибири, по его словам, посеяно на 100 тыс. га меньше, чем в прошлом году. «Продолжать сеять озимые там уже нецелесообразно. Это точка», — отметил эксперт. В Алтайском крае сокращение составило 86 тыс. га. Традиционно высокий сев в Поволжье, продолжает Петриченко, там превышение относительно прошлого года составляет 325 тыс. 

Эксперт также отметил, что погода, конечно, влияет на ход озимого сева, но главный фактор — это планы аграриев, которые сокращают посевы под озимыми по сравнению с прошлым годом. «Причина в конъюнктуре. Был собран огромный урожай, а цены очень негативно влияют на зерновую индустрию. При таком их уровне и росте затрат аграрии просто боятся, что все это продолжится и в новом сезоне. Поэтому они предпочитают в целом сокращать затраты», — заключил Петриченко.

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Екатерина Шокурова 

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