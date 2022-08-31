Затраты на озимый сев выросли на 20-50%

Из-за обвала цен на зерновые компенсировать рост затрат на посевную проблематично Pixabay

Сев озимых в этом году осложняется ростом затрат и засухой, пишет «Интерфакс». По оценкам специалистов региональных органов АПК и аграриев, расходы на осеннюю посевную кампанию могут увеличиться на 20-50%, при этом из-за снижения цен на зерно компенсировать затраты довольно сложно. Более того, это может привести к сокращению площадей под зерновыми.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что снижение площадей под озимыми в этом году если и произойдет, то из-за засухи. «На Юге без проблем можно сеять и в ноябре-декабре, но в ряде других регионов, в первую очередь Поволжья, окно возможностей достаточно узкое. Поэтому снижение площадей под озимыми вполне вероятно, но основное сокращение придется на 2023 год», — сказал он «Агроинвестору». При этом Корбут обращает внимание на то, что опасаться за сев пока рано: температуры в некоторых регионах близки к рекордным, но погода непредсказуема, и могут пройти обильные дожди.



По оценке Корбута, затраты на озимый сев в этом году увеличились на 20-30%. «Но не совсем понятно, за счет чего этот рост можно компенсировать: льготные кредиты надо возвращать <...>, собственные доходы снижаются после обвального падения цен на зерновые и ожидаемого уменьшения цен на масличные. По другим полевым культурам тоже все не очень радостно, поэтому источников компенсации я не вижу. Те 10 млрд руб., что были расписаны для аграриев авансом из собранных пошлин, тоже погоды не делают», — прокомментировал Корбут. Он говорит, что при ограничении доходов производителей через отвязку внутренних цен от мировых можно было бы установить фиксированные пониженные цены на удобрения, технику и др., но и это негативный и нереализуемый вариант.



«Цена на зерно очень низкая, на удобрения — очень высокая. Средств не хватает, выращиваем дорого, продаем очень дешево. Зерно продаем за копейки», — сказал «Интерфаксу» директор ставропольского сельхозпредприятия «Суворовское» Павел Тимченко. В «Август-Агро» информагентству сказали, что в целом за этот год по сравнению с прошлым затраты на производство сельхозпродукции выросли не менее чем на 30%. Сельхозтехника подорожала на 40-50%, а отдельные позиции и до 100%. Заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский оценил рост затрат на проведение озимого сева по всем статьям в среднем на 25-50%.



Руководитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов говорит, что стоимость семян для компании не меняется благодаря использованию собственных. «Естественно, увеличится стоимость средств защиты растений, но, думаю, незначительно. Цена на топливо остается примерно на прежнем уровне. Растет стоимость удобрений: в прошлом году они были значительно дешевле», — прокомментировал он «Агроинвестору». Речь идет об основных удобрениях: азоте, фосфоре, диаммофоске и подкормке. Стоимость запасных частей для техники будет понятна в следующем году, добавляет Солопов.



Компания производит продовольственное зерно, поэтому в цене сильно не теряет, продолжает он. «Опять же мы еще не знаем стоимость продажи 2023 года. Может быть, все затраты будут оправданы. Прежде всего, наша задача — получить хороший урожай и качественное зерно», — отмечает Солопов, добавляя, что затраты на продовольственное и фуражное зерно одинаковые, а разница в цене — заметная.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что увеличение расходов на посевную вполне может составлять 20%, и чтобы компенсировать это удорожание, аграрии, вероятно, снизят объем используемых удобрений. При этом площади под озимыми в значительной степени зависят от погодных условий: если они не будут близкими к оптимальным, то следует ждать сокращения сева из-за низких цен на сельхозпродукцию: аграрии не будут рисковать.



По словам Рылько, риск оправдан при высоких ценах или соответствующих перспективах. «Но высоких цен мы не видим ни сейчас, ни на горизонте <...>. Если будет хорошая погода, то сев будут на уровне или чуть ниже прошлого года», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, засуха уже начала осложнять сев: он задерживается на севере Центра и Поволжья, однако в ближайшие дни ожидаются дожди. «Сейчас опасения (за посевную) есть, но пока они не реализованы», — добавляет эксперт.



«Тамбовагропромхимия» планирует начать сев со 2-3 сентября, говорит Солопов. «Площадь посевов не меняется, мы также будем сеять около 5 тыс. га озимой пшеницы. Волнует жаркая погода, которая стоит уже три недели, соответственно, нет влаги. Буквально в прошлом году озимые из-за отсутствия влаги не взошли. Но мы будем начинать сеять с паров, у нас есть черный пар, — там влага все равно присутствует», — добавляет он. Примерно 70% озимой пшеницы в компании сеется по черному пару, 20% — по занятому пару и 10% — по плохому предшественнику. В следующем году «Тамбовагропромхимия» планирует сеять все озимые по черному пару.



По информации «Интерфакса», на высоком температурном фоне идет озимый сев в Башкирии, и сейчас повторяется прошлогодняя ситуация, когда вместо запланированных 500 тыс. га из-за засухи было засеяно порядка 300 тыс. га. В этом году план — 500,5 тыс. га, к 26 августа было посеяно 110 тыс. га, сообщил Минсельхоз республики, уточнив, что работы пока ведутся в штатном режиме.



Снизились запасы влаги в пахотном слое и в Татарстане, где планируется посеять озимые на 513,5 тыс. га. Под урожай этого года, по данным республиканского филиала Россельхозцентра, озимые были посеяны на 461,3 тыс. га. В ведомстве признают снижение влагообеспеченности, но отмечают, что ситуация в регионе пока не стала критичной. В Оренбургской области не исключают, что из-за сухой погоды придется сдвинуть сроки проведения озимого сева, который планируется провести на 1 млн га. К концу августа засеяно чуть больше трети этой площади.



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