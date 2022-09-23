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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

В сельхозорганизациях сокращаются посевы зерновых

Также уменьшаются площади под овощами, картофелем и кормовыми культурами

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом
«ГК Агро-Белогорье»
Страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом
«ГК Агро-Белогорье»

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» сказал, что посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в сельскохозяйственных организациях в 2022 году снизились на 1,5 млн га по сравнению с 2016 годом. Также за этот период уменьшились площади под картофелем и овощами (минус 4 тыс. га) и кормовыми агрокультурами (минус 3,28 млн га). При этом площади под масличными за последние шесть лет выросли на 3,8 млн га. По его мнению, к сокращению площадей могла привести излишнее регулирование отрасли в виде пошлин и квот. 

Также в ходе конференции Корбут отметил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, по разным оценкам, — 145-151 млн т. Корбут говорит, что практически все округа дают серьезную прибавку по сравнению с прошлым годом, кроме, возможно, Сибири. «Прибавка валового сбора обеспечена климатическими условиями, они были идеальны для озимых и яровых <...>. Растениеводы большую часть прибыли инвестируют, и полученный рекорд был обеспечен за счет огромных вложений, сделанных ранее, но из-за государственного регулирования они будут падать», — считает Корбут.

Международный совет по зерну в сентябрьском отчете повысил прогноз сбора пшеницы в России на 5,8 млн т до 93,4 млн т. Прогноз ее экспорта в сезоне-2022/23 не изменился и составляет 36,6 млн т. Оценка переходящих запасов пшеницы на 1 июля 2023 года повышена с 17,3 млн т до 22,5 млн т.


По оценке Корбута, страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом, которые, считает он, вызваны в первую очередь квотами и экспортными пошлинами, во вторую — скрытыми санкциями. Корбут уверен, что для нормализации ситуации на рынке нужно, во-первых, наладить экспорт через снятие ограничений, во-вторых, зерно должно приниматься в качестве залога для кредитования под 2%, в-третьих, нужно расширить субсидии на перевозку зерна и снимать другие барьеры. Также, по его мнению, не стоит ждать, что в ближайшие годы курс рубля может ослабнуть: в течение трех лет национальная валюта может потерять около 10%. 

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Елизавета Литвинова 

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