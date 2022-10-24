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Рынки

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года

Проблем добавляют погодные условия в портах, влияющие на темпы отгрузок

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Внутренние цены находятся на низком уровне
Flickr.com
Внутренние цены находятся на низком уровне
Flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса со стороны стран-импортеров. Сложностей также добавляет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы отгрузок зерна, сообщает поле.рф со ссылкой на обзор аналитического центра «Русагротранса».

Аналитики сохранили прогноз экспорта пшеницы в октябре на уровне в 4,3 млн т (включая страны ЕАЭС) по сравнению с 3,3 млн т год назад. За 20 дней октября, по расчетам «Русагротранса», вывезено около 3,2 млн т пшеницы. Однако в последние дни погрузка в портах Черного и Азовского морей затруднена из-за сильного ветра и будет задерживаться в дальнейшем, говорится в обзоре.

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% снизились под влиянием укрепления курса рубля и падения экспортных цен к середине текущей недели. В глубоководных портах они составляют до 14,5-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС (-500 руб. к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16,1 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде сократились до 13,2 тыс. руб. за тонну без НДС (-950 руб.). 

Внутренний рынок немного укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% сохранились в диапазоне 12,6-12,9 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 10,8-11,1 тыс. руб. за тонну. В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7-11,5 тыс. руб. за тонну. В Сибири средняя индикативная цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе EXW элеватор выросла на 600 руб. в среднем до 9,9 тыс. руб. за тонну без НДС. Пшеница 3-го класса примерно на 1 тыс. руб. за тонну дороже.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспортная стоимость пшеницы упала до $312 за тонну с $323 неделей ранее. Причина снижения в очень низком спросе и его временном переключении на Украину, объяснил эксперт. «Все бросились покупать, в результате чего резко вырос фрахт. На фоне очень низкого спроса он придавил экспортные цены на FOB», — прокомментировал Рылько. В прошлом году, по его словам, экспортная цена в этом время составляла примерно $309 за тонну.

Рылько уточнил, что сейчас появилось два уровня цен: одни компании продают очень дешево в поисках ликвидности, другие — держат цену. «На турецком тендере реальные продажи шли по $303-310 за тонну. Но в то же время есть экспортеры, которые продают по $315-318 за тонну. Поэтому $312 за тонну — это компромиссный уровень», — отметил Рылько.  Он оценивает потенциал экспорта пшеницы в октябре в 4,4-4,6 млн т. 

В Центральном Черноземье, по словам гендиректора ИКАР, внутренняя цена на пшеницу 4-го класса составляет 12 тыс. руб. за тонну. На Юге стоимость 4-го класса на уровне 14,6 тыс. руб. за тонну, на Алтае — 10,1 тыс. руб. за тонну. «Это низкие цены. Они довольно жестко подстроились под экспортный паритет на Новороссийск», — заключил эксперт.

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Екатерина Шокурова 

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