Внутренние цены находятся на низком уровне Flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса со стороны стран-импортеров. Сложностей также добавляет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы отгрузок зерна, сообщает поле.рф со ссылкой на обзор аналитического центра «Русагротранса».



Аналитики сохранили прогноз экспорта пшеницы в октябре на уровне в 4,3 млн т (включая страны ЕАЭС) по сравнению с 3,3 млн т год назад. За 20 дней октября, по расчетам «Русагротранса», вывезено около 3,2 млн т пшеницы. Однако в последние дни погрузка в портах Черного и Азовского морей затруднена из-за сильного ветра и будет задерживаться в дальнейшем, говорится в обзоре.



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% снизились под влиянием укрепления курса рубля и падения экспортных цен к середине текущей недели. В глубоководных портах они составляют до 14,5-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС (-500 руб. к предыдущей неделе). В прошлом году средняя цена составляла 16,1 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде сократились до 13,2 тыс. руб. за тонну без НДС (-950 руб.).



Внутренний рынок немного укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% сохранились в диапазоне 12,6-12,9 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 10,8-11,1 тыс. руб. за тонну. В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10,7-11,5 тыс. руб. за тонну. В Сибири средняя индикативная цена на пшеницу с протеином 12,5% на базисе EXW элеватор выросла на 600 руб. в среднем до 9,9 тыс. руб. за тонну без НДС. Пшеница 3-го класса примерно на 1 тыс. руб. за тонну дороже.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспортная стоимость пшеницы упала до $312 за тонну с $323 неделей ранее. Причина снижения в очень низком спросе и его временном переключении на Украину, объяснил эксперт. «Все бросились покупать, в результате чего резко вырос фрахт. На фоне очень низкого спроса он придавил экспортные цены на FOB», — прокомментировал Рылько. В прошлом году, по его словам, экспортная цена в этом время составляла примерно $309 за тонну.



Рылько уточнил, что сейчас появилось два уровня цен: одни компании продают очень дешево в поисках ликвидности, другие — держат цену. «На турецком тендере реальные продажи шли по $303-310 за тонну. Но в то же время есть экспортеры, которые продают по $315-318 за тонну. Поэтому $312 за тонну — это компромиссный уровень», — отметил Рылько. Он оценивает потенциал экспорта пшеницы в октябре в 4,4-4,6 млн т.



В Центральном Черноземье, по словам гендиректора ИКАР, внутренняя цена на пшеницу 4-го класса составляет 12 тыс. руб. за тонну. На Юге стоимость 4-го класса на уровне 14,6 тыс. руб. за тонну, на Алтае — 10,1 тыс. руб. за тонну. «Это низкие цены. Они довольно жестко подстроились под экспортный паритет на Новороссийск», — заключил эксперт.



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