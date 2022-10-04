Минсельхоз: Россия сохраняет продовольственную самодостаточность

Уборочная кампания находится в завершающей стадии Pixabay

Россия достигает пороговых значений по ключевым ориентирам Доктрины продовольственной безопасности и сохраняет продовольственную самодостаточность, несмотря на то что некоторые плановые показатели пока не выполнены. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Текущие объемы производства позволяют обеспечить собственный рынок и при этом оставаться в числе крупнейших мировых экспортеров продовольствия, подчеркнул он. «Но, безусловно, все индикаторы доктрины — стратегическая цель, к которой мы системно и последовательно идем», — добавил Патрушев.



Глава агроведомства напомнил, что обеспечение продовольственной безопасности — непрерывный процесс, поэтому министерство продолжает поддерживать даже те направления, по которым необходимые значения самообеспечения уже достигнуты. Причем система господдержки постоянно совершенствуется в ответ на новые вызовы, чтобы отрасль могла к ним адаптироваться, обратил внимание он.



Так, по оценке Минсельхоза, в ряде секторов в этом году ожидается перевыполнение плановых показателей доктрины. Обеспеченность зерном составит около 159% при плане 95%. Уборочная кампания находится в завершающей стадии, ожидается исторический максимум по урожаю — около 150 млн т зерна, включая 100 млн т пшеницы, сказал министр. Обеспеченность растительным маслом в этом году может составить 200% при целевом значении доктрины в 90%, сахаром — 100% при плане в 90%.



Несмотря на то, что производство картофеля и овощей открытого грунта сильно зависит от погодных условий, в этом году ожидается увеличение урожаев, что позволит приблизиться к целевым значениям доктрины. Так, по картофелю при плане 95% можно выйти на самообеспеченность в 94,3%, по овощам — достигнуть уровня 89,2% при плановых 90%, привел данные Патрушев. В следующем году для развития этих секторов будет запущен отдельный проект, в том числе предполагающий господдержку для ЛПХ, на долю которых приходятся существенные объемы производства картофеля и овощей, напомнил он.



Производство фруктов и ягод за пять лет выросло почти в два раза, Минсельхоз ожидает дальнейшего планомерного увеличения сборов, в том числе за счет ранее заложенных садов и ягодников. Тем не менее, уровень самообеспечения этой продукцией в этом году может составить только 44% при значении доктрины в 60%.



После снижения темпов увеличения производства мяса в прошлом году, в частности из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации, в этом году в отрасли фиксируется положительная динамика. Уровень самообеспечения мясом превысит 100% при плане 85%. Также страна продолжает планомерно двигаться к достижению ориентира доктрины по молоку. «Задача — 90%, в этом году сделаем 84,3%», — сказал Патрушев, отметив, что молочный сектор получает «пожалуй, самый максимальный набор мер поддержки».



Кроме того, глава Минсельхоза обратил внимание на обеспечение семенами. Плановый показатель доктрины продбезопасности — 75%, в прошлом году удалось достичь самообеспеченности на уровне 63,4%. Для увеличения производства ведомство считает нужным выстраивать работу в контакте государства, науки и бизнеса и будет расширять поддержку этого направления.



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