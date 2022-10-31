Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна Д.Абрамов

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после теракта в акватории Севастополя, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании <…> против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщило Минобороны.



По информации ведомства, 29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России. Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок, уточнил МИД РФ.



В связи с атакой на суда Черноморского флота Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН. Москва официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке», сообщило РИА «Новости». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу, пишет ТАСС. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».



Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества, что условия сделки, предполагающие снятие скрытых санкций с российского зерна и минеральных удобрений, не выполняются, и меморандум с ООН остается лишь на бумаге. При этом зерно, которое вывозится с Украины, попадает преимущественно в Европу, а не в беднейшие страны, которые в нем особенно нуждаются.



Меморандумы по решению проблем поставок из России и Украины продовольствия и удобрений на мировые рынки были подписаны в Стамбуле 22 июля на 120 дней, срок действия сделки должен был закончиться 19 ноября. Ранее РБК со ссылкой на сообщение Минобороны по итогам переговоров замглавы ведомства генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом писал, что продление «зерновой сделки» возможно только при выполнении в полном объеме ранее заключенных договоренностей. Представители ООН не раз заявляли, что рассчитывают на продление «зерновой сделки» и заверяли, что работают над снятием барьеров для поставок российской продукции.



Говорить о возможности возвращения России в «зерновую сделку» можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД Андрея Руденко.



Вечером 30 октября стало известно, что делегации ООН, Турции и Украины согласовали график движения 14 судов на 31 октября по «зерновому коридору», сообщил представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ). Они проинформировали об этом Россию, пишет ТАСС.



Между тем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия-24» сказал, что Россия, в том числе с участием Турции, в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна. Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, подчеркнул он. «Если смотреть на ситуацию в целом, то, с учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — добавил министр.



Российские компании готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сказал РИА «Новости» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры», — цитирует его агентство.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

