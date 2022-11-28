В этом году от ЧС было застраховано 1,5 млн гектаров посевов

В следующем году на поддержку агрострахования из федерального бюджета предусмотрено 5,3 млрд рублей Pixabay

В этом году сельское хозяйство перешло на новую систему агрострахования на случай чрезвычайно ситуации (ЧС), предварительные итоги ее работы чиновники, представители отраслевых союзов, участники рынка и агростраховщики обсудили в ходе круглого стола. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько напомнил, что раньше в России действовало мультирисковое страхование с государственной поддержкой, также аграрии имели возможность получить от государства возмещение убытков, если в регионе объявлялся режим ЧС. «В результате у сельхозпроизводителей возникал вполне закономерный вопрос: зачем страховаться, если в случае ЧС государство все равно будет возмещать потери?», — сказал Рылько. При этом был высокий уровень неопределенности, связанный с ЧС, размером компенсации и оценки ущерба, который погода наносила сельхозпроизводителям. Поэтому было принято решение создать единую программу страхования, в рамках которой застраховавшиеся аграрии гарантированно получают возмещение ущерба из-за погодного фактора, даже если во всем регионе не была объявлена ЧС, и пострадало только одно поле.



Изменения в закон об агростраховании были приняты в 2021 году, напомнила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова: в него добавили новый вид поддержки — страхование при возникновении ЧС природного характера. Для сельхозпроизводителей, которые страхуются от ЧС, предусмотрена повышенная ставка субсидирования — 80%, далее эта ставка ежегодно пошагово будет снижаться до 50%. «Программа позволила во-первых, удешевить страхование, во-вторых, благодаря ей сельхозпроизводитель может получить возмещение убытков по упрощенной схеме в ускоренные сроки. Хотя в нормативной документации оговорено 35 дней, по факту компенсацию они получают в течение десяти дней», — уточнила Фастова. Ранее все возмещения выплачивались только к концу календарного года.



Ежегодно лояльность к агрострахованию повышается. По информации Минсельхоза, на конец ноября застраховано 6,7% посевных площадей — на уровне прошлого года. Дело в том, что в этом году погодные условия были лучше, чем в прошлом, как и сохранность озимых, пояснила Фастова. Сельхозживотных застраховано 33% — этот показатель постоянно растет. «При этом есть субъекты, которые очень активно участвуют в агростраховании. В Брянской области 90% застрахованных животных, в Белгородской области — более 60%», — привела данные она. Также увеличивается доля страхования в аквакультуре: если в 2020 году объем застрахованной рыбы составлял 2,2 тыс. т, то сейчас показатель составляет 10 тыс. т. Замминистра также обратила внимание, что не все страховщики могут страховать агропредприятия от ЧС — только проверенные и надежные компании.



Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных отметил позитивное влияние изменений системы агрострахования на развитие сельского хозяйства. «Расширение перечня рисков, возможность страхования отдельных рисков и определение правового статуса космического мониторинга, активное использование новой программы страхования на случай ЧС смогли снизить для аграриев стоимость полиса страхования», — обратил внимание он. Однако, хотя новый механизм страхования уже зарекомендовал себя как эффективный, необходим его постоянный мониторинг и доработка с учетом действующих реалий. «Мы заинтересованы в снятии рисков для сельхозпроизводителей, связанных не только с погодой, но и с ограничением в поставках запчастей», — пояснил он.



Для стимулирования развития агрострахования Минсельхозом предусмотрен повышенный коэффициент (1,2) субсидирования застрахованных сельхозпредприятий в рамках погектарной поддержки. В то же время производители зерновых, которые не застрахованы, получают погектарную субсидию с пониженным коэффициентом — 0,7. Повышенный коэффициент действует и по субсидиям на содержание застрахованных виноградников. В следующем году предусмотрен повышенный коэффициент (также 1,2) субсидии на литр молока для производителей, которые страхуют свой скот, рассказала Фастова. Она добавила, что в ряде регионов садоводы просят рассмотреть для них дополнительное страхование качества продукции, и агроведомство занимается этим вопросом.



Страхование на случай ЧС в последние годы становится все более актуальным для всех стран, отметил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Стимулирующие меры дают свои результаты: по данным НСА, в 2022 году договоры агрострахования заключили 59 регионов, в которых сосредоточено 93% посевной площади страны. От ЧС в этом году было застраховано 1,5 млн га посевов, и это хороший показатель с учетом того, что новый механизм страхования только начал работать. Страховые премии с 2018 года выросли в 2,5 раза — как по договорам с господдержкой, так и без нее, но локомотивом развития все же остается страхование с господдержкой, который в 2022 году составит 90% от объема рынка, оценил Биждов.



По данным Минсельхоза, на поддержку агрострахования в этом году только из федерального бюджета было предусмотрено 5,3 млрд руб., однако поскольку ряд регионов от этих денег отказались, то по итогам года получится 4,5 млрд руб. — это на 1 млрд руб. больше, чем в 2021-м. В следующем году на поддержку агрострахования из федерального бюджета предусмотрено 5,3 млрд руб.

