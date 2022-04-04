Союз агростраховщиков: для отдельных регионов остаются актуальными угрозы засухи

В зонах с долгосрочным сниженным уровнем влаги в почве растениеводство обычно более уязвимо к колебаниям метеоусловий Pixabay

Несмотря на в целом благоприятное начало сезона сельхозработ, в этом году для части территорий Среднего Поволжья, Южного Урала и Кавказа могут быть повышены риски гибели агрокультур из-за засушливых явлений. Такой прогноз дает Национальный союз агростраховщиков (НСА). Также, по оценке союза, для отдельных регионов начинает повышаться вероятность повреждения посевов из-за переувлажнения почвы.



Опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты считают, что делать такие прогнозы преждевременно. «Если НСА делал свой прогноз на основании математической модели, то было бы неплохо на нее взглянуть, — прокомментировал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — В противном случае, давать подобные прогнозы сейчас все равно, что делать ставки в казино: событие может наступить, а может и не наступить. Говорить о достоверной вероятности, на наш взгляд, пока рано».



По словам президента НСА Корнея Биждова, если в предыдущие два года агрометеорологическая обстановка на всей территории России в значительной степени определялась фактором дефицита влаги, то сейчас наблюдается смена тенденции. «В большинстве растениеводческих регионов европейской части России показатели влаги в почве за два месяца находятся на уровне средних значений за последние 10 лет, а на Юге, Юго-Западе и Северо-Востоке — превышают его на 5-20%», — сказал он, отметив, что это позволяет рассчитывать на хороший урожай (цитата по сообщению НСА).



Однако, продолжает Биждов, в совокупности с текущим комплексом метеоусловий на континенте это создает предпосылки к формированию иного профиля рисков на период весны и начала лета. «Не исключены локальные ситуации переувлажнения, могут также реализоваться риски штормовых явлений (сильный ветер и дождь, градобитие). При этом вероятность засухи остается повышенной для нескольких регионов, в которых запасы влаги в почве еще не восстановились», — считает он.



Наибольшую озабоченность аналитиков НСА вызывает зона, которая охватывает полностью или частично часть регионов Среднего Поволжья и Южного Урала — республики Башкортостан (кроме северных районов), Марий-Эл, Чувашию, Татарстан, а также Ульяновскую, Оренбургскую (районы северо-восточной части), Свердловскую (южная часть), и в меньшей степени — Челябинскую и Курганскую области.



«Хотя осадки в начале апреля и таяние снегов окажут позитивное влияние на Поволжье и в меньшей степени — на регионы Урала, практика НСА показывает, что в зонах с долгосрочным сниженным уровнем влаги в почве растениеводство обычно более уязвимо к колебаниям метеоусловий, поэтому вероятность гибели урожая здесь должна оцениваться как повышенная», — отметил Биждов. Кроме того, эксперты союза прогнозируют в этом году засуху в Центральной Азии. В силу географического расположения, растениеводство в южной и средней частях Поволжья и Урала может испытать ее влияние.



В северных регионах как Поволжья, так и Центрального федерального округа, где в 2021 году аграрии также столкнулись с потерями из-за нетипичной для этой зоны засухи, состояние влаги в почве в осенне-зимний соответствует нормальному. «В этих регионах в текущем сезоне с большей вероятностью может проявиться характерный для них риск переувлажнения почвы, — полагает президент НСА. Кроме того, избыток влаги на полях не исключен для регионов Центрального Черноземья и некоторых регионов Центра.



На Юге России относительные показатели влаги в почве за последние два месяца были выше средних десятилетних значений на 10-20%. Снижение запасов влаги наблюдалось только в одной зоне — она охватывает юго-восток Ставрополья, северные районы Карачаево-Черкесии, Чеченской республики и часть Дагестана. Здесь показатели влаги в почве за последние два месяца были ниже средних многолетних значений на 10-20%.



«Риск для растениеводства Юга России представляют не только засушливые явления, — подчеркивает Биждов. — Существенный ущерб периодически наносят ливни с сильным ветром и градом. В целом для последних лет для Юга были характерны резкие колебания метеоусловий, которые приводили к убыткам в растениеводстве. В частности, сегодня в Краснодарском крае в предгорных районах растениеводы отмечают стрессовое состояние озимых из-за подтопления и ветреного мороза, который вызвал морозный ожог растений. Негативным сценарием может стать прорыв волны холодных атмосферных масс к черноморской зоне во второй половине апреля — начале мая, как это произошло два года назад».

