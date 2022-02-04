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Рынки

Средний год для сахарной отрасли. С какими итогами сектор заканчивает сезон 2021/22

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Depositphotos
Depositphotos
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Для производителей сахара и сахарной свеклы прошлый год был вполне неплохим. Аграриев и переработчиков поддержал хороший уровень мировой конъюнктуры и снятие ценовых ограничений внутри страны. Однако выход сахара с гектара даже при относительно нормальной урожайности агрокультуры в этом сельхозгоду оказался низким


По предварительным данным Минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 40,8 млн т. Площадь уборки агроведомство оценивает в 992,5 тыс. га. Урожай увеличился примерно на 22 % по сравнению с показателем 2020-го, оценивает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Тогда производство свеклы не превысило 33,5 млн т. Причины роста объемов — расширение посевных (на 8,5 %, до более 1 млн га) и уборочных площадей (на 8,3 %) и повышение средней по стране урожайности на 13 %, до 411 ц/га. Сбор с гектара больше всего относительно предыдущего года поднялся на юге (плюс 53,1 %) по причине достаточно влажной погоды, уточняет ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. В регионе Волга-Урал, напротив, в течение всего вегетационного периода была засуха, в результате чего урожайность сахарной свеклы сократилась на 33 % с рекордного уровня 2020 года.

Елена Максимова 

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