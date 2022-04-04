Заводы «Продимекса» начали переработку сахара-сырца

В целом российский рынок сахара сбалансирован А. Галеев

Два предприятия группы компаний «Продимекс», крупнейшего в России производителя сахара, — «Ольховатский сахарный комбинат» и «Лискисахар», расположенные в Воронежской области, приступили к переработке импортного сахара-сырца, сообщила компания. Ранее она доставила в Россию первую партию сахара-сырца из Бразилии объемом 45 тыс. т. Переработка сырца и дальнейшая продажа готовой продукции имеет особое значение в условиях текущего повышенного спроса на сахар, отмечает «Продимекс».



Сахар, произведенный из импортного сырца, соответствует тому же ГОСТу, что и свекловичный, выработанный из российской сахарной свеклы, обращает внимание компания. Эти продукты идентичны по своим характеристикам, потребитель получает сахар, соответствующий всем стандартам качества. В целом российский рынок сахара сбалансирован, и решение о ввозе сырца было принято «Продимексом» для гарантированного обеспечения этого баланса, подчеркивает компания. В случае необходимости она готова и далее завозить сахар-сырец.



Россия является крупнейшим производителем свекловичного сахара в мире, напоминает «Продимекс». С 2016 года сахар-сырец в нашей стране почти не перерабатывался, поскольку отечественные сахарные заводы перевыполняют плановые показатели Доктрины продовольственной безопасности, производя сахар из российской сахарной свеклы. В конце прошлого года Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе в страны ЕАЭС 780 тыс. т сахара-сырца, в том числе 300 тыс. т — в Россию. В 2021 году из общего объема квоты 546,8 тыс. т на импорт белого сахара и сахара-сырца было ввезено 162 тыс. т, в том числе в Россию поставили 37,5 тыс. т белого сахара. Решение о беспошлинных поставах было принято как временная мера по стабилизации ценовой ситуации на внутренних рынках стран ЕАЭС.



По данным Союзроссахара, в сезоне-2021/22 было выработано 5,4 млн т свекловичного сахара. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивал, что с учетом переработки мелассы по итогам сезона объем выпуска достигнет 5,7 млн т.

Группа компаний «Продимекс» - один из крупнейших отечественных агрохолдингов, лидер свеклосахарной отрасли в России. Земельный банк компании превышает 900 тыс. га. В состав группы входят 14 сахарных заводов, общий объем производства сахара составляет более 1 млн т в год.

