В целом производители сахарной свеклы готовы к севу Sucden

В конце марта в России начался сев сахарной свеклы. Первыми к нему приступили хозяйства Каневского, Выселковского, Тихорецкого и Кущевского районов Краснодарского края, сообщил Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар). К 28 марта было посеяно 9 тыс. га, в прошлом году на эту дату агрокультура занимала только 1,7 тыс. га.



В 2022 году в Краснодарском крае, согласно данным союза, площадь сева сахарной свеклы прогнозируется на уровне 200 тыс. га, в прошлом году она составляла 191,7 тыс. га. По информации Гидрометцентра России, в Краснодарском крае установилась теплая погода, в ближайшую неделю дневная температура воздуха ожидается на уровне 15-22 °C.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что сроки сева сахарной свеклы находятся на среднемноголетнем уровне. В Центре поля все еще под покровом снега, и, судя по прогнозу погоды, сев можно будет начинать со второй декады апреля. ​Посевная в каждом районе каждого региона обычно происходит очень быстро — не более двух недель, чтобы успеть все сделать, пока держится оптимальная погода, к моменту начала сева у аграриев должно быть готово все: и средства производства, и квалифицированный персонал.



Сейчас в целом производители сахарной свеклы готовы к севу агрокультуры, хотя и не без локальных проблем, делится эксперт. «Достаточно неплохо обстоят дела и с семенами, и с агрохимией, и с ГСМ, и с техникой. При этом все, кто ожидал поставок средств производства из-за рубежа в последние месяцы, столкнулись с серьезными логистическими проблемами», — знает Иванов. Второй месяц все поставки из Европы осуществляются очень непросто, сроки доставки сильно увеличились, не говоря уже о том, что цены в рублях существенно выросли, порой даже на предоплаченные партии товара.



В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края семян сахарной свеклы под посевную этого года достаточно, более того, предприятие уже начало оплачивать семена на следующий год. С остальными средствами производства тоже проблем нет. «Сев сахарной свеклы в некоторых районах Краснодарского края уже начался, но мы пока ждем возможности выйти в поле, так как у нас было довольно много осадков, а сейчас стоит прохладная погода», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Прогресса» Александр Неженец.



В этом году агрофирма посеет сахарную свеклу согласно планам — снижения площади не будет, а вот на следующий год такой сценарий не исключен. «Нам не нравится политика государства по регулированию цен на сахар. Чиновники не задумываются, по какой ставке аграрии берут кредиты, насколько растут производственные затраты, однако хотят, чтобы для конечного потребителя сахар был дешевым», — поясняет Неженец. Он добавляет, что в этом году специалисты «Прогресса» понаблюдают, какой будет политика государства по отношению к сельхозпроизводителям, станет ли оно вмешиваться в ценообразование, и уже на этом основании примут решение — корректировать площади под сахарной свеклой или нет. «В целом, сахарная свекла — не основная наша агрокультура, поэтому мы найдем, чем ее заменить», — добавляет Неженец.



Хозяйства ГК «Концерн “Покровский”» в этом году уже приступили к севу сахарной свеклы, но пока очень осторожно. В последние дни в регионе был порывистый ветер до 25 м/с, это препятствует полевым работам и создает угрозу выдувания семян, поясняет главный агроном компании Лидия Кухаренко. Техническое оснащение растениеводческих хозяйств позволяет концерну засеять сахарной свеклой более 23 тыс. га в течение четырех-пяти дней, поэтому специалисты предприятия могут варьировать сроки сева и проводить полевые работы в оптимальных по температурному режиму и состоянию почвы условиях. Сейчас агрокультурой засеяно около 30% плановой площади.



Посевная в «Покровском» идет в штатном режиме, хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, СЗР, отремонтирована техника. «Большая часть необходимых нам объемов была законтрактована и доставлена в хозяйства концерна еще в конце прошлого года, — делится управляющий сахарной группой концерна Михаил Пак. — Проблемы есть с приобретением оставшегося объема СРЗ — их стоимость выросла уже на 80%, причем как на импортные, так и на отечественные. Кроме того, если раньше поставщики предоставляли рассрочку по платежам, то сейчас переходят на предоплату, меняют условия поставки уже законтрактованных объемов».



Пак добавляет, что в связи с санкциями в перспективе остро стоит вопрос замещения импортного посевного материала (в сахарной свекле его доля превышает 90%). Сейчас в «Покровском» изучают альтернативные варианты на российском рынке. Например, размножением и производством семян сахарной свеклы занимается компания «Щелково Агрохим». «В этом году мы отвели большой демо-участок для испытания их новых гибридов, также будем тестировать семена отечественной селекции других агрокультур, чтобы выбрать лучшие по продуктивности сорта и уже в 2023 году приступить к частичному замещению импортных семян», — делится планами Лидия Кухаренко.



Предприятия группы компаний «Продимекс» в южных регионах России приступили к севу сахарной свеклы на прошлой неделе. С 24 марта сев идет в Ставропольском крае, с 30 марта — в хозяйствах Краснодарского края. Также ведутся работы по внесению азотных удобрений под сахарную свеклу. Все хозяйства группы обеспечены семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, отметила пресс-служба агрохолдинга.



В этом году, согласно планам Минсельхоза, посевы сахарной свеклы должны составить 1,07 млн га — на 65,8 тыс. га, или 6,6% больше, чем годом ранее. Рост ожидается почти во всех свеклосеющих регионах кроме Орловской области, Чувашии и Ингушетии, говорит Иванов. По расчетам ИКАР, сделанным на основе данных Минсельхоза, весьма крупные приросты по площадям сева сахарной свеклы ожидаются в Башкирии (на 14,7%), а также в Белгородской (13,8%), Липецкой (13,1%) и Тамбовской областях (12,3%).

