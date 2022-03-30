Торговые сети отказываются ограничивать наценку на сахар

Ажиотажный спрос на сахар начал снижаться М. Стулов

Торговые сети «О'Кей», «Ашан» и «Атак» начали отказываться от ограничения наценок на сахар на уровне 5%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ритейлеры приняли такое решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов. Как пишет «Коммерсантъ» , Минпромторг считает, что отказ от добровольных обязательств «может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства».



Ранее Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), «Тандер» («Магнит») и «О’Кей» проинформировали ФАС о готовности добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров на уровне 5%. Инициатива ритейлеров стала ответом на предложения государственных органов обеспечить население продуктами питания по доступным ценам. Предполагалось, что торговые сети минимизируют наценки на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Тогда ФАС отмечала, что ограничение торговых наценок на социально значимые продукты питания позволит повысить их доступность.



Однако сдерживание цен спровоцировало ажиотажный рост спроса на сахар, в результате потребители стали жаловаться, что товара нет на полках. Некоторые торговые сети были вынуждены временно ограничить продажи: не более чем 5 кг на человека за одну покупку. Эта ситуация еще больше усилила эмоциональные закупки на фоне боязни дефицита. При этом Минсельхоз и отраслевые аналитики не раз отмечали, что запасов сахара в стране достаточно, его производство из сахарной свеклы в текущем сезоне, по данным Союзроссахара, составило 5,4 млн т — на 8,1% больше, чем годом ранее. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, с учетом выработки сахара из мелассы в целом может быть выпущено 5,7 млн т.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне отметил, что социально значимая продукция отгружается на предприятия торговли в приоритетном порядке, темпы опережают прошлогодние. При этом ажиотаж, который наблюдался по отдельным позициям, — в том числе вокруг сахара, — постепенно начинает спадать. Однако ведомство считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона. «Обеспечение доступности основных продуктов питания должно являться безусловным приоритетом для всех участников производственно-сбытовой цепи», — говорится в Telegram-канале министерства.



На прошедшей неделе сахарные заводы поддерживали высокие темпы отгрузки сахара на внутренний рынок всеми видами транспорта — на 5-7% выше прошлого года, уточняет Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар). «По информации Национальной товарной биржи, за первую половину марта было зарегистрировано 3066 договоров на сумму в 296 тыс. т сахара, что соответствует уровню прошлого года», — отмечает объединение.



Между тем, Минпромторг зафиксировал падение спроса на сахар, пишут «Известия». По данным ФНС, в конце марта продажи сократились на 21% по сравнению с последними днями февраля. «Рассчитываем, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупились впрок. Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

