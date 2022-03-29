ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара

Сахарный рынок традиционно первым страдает от ажиотажного спроса «Продимекс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело в отношении крупнейшего в России производителя сахара — компании «Продимекс». «Служба подозревает ООО “Продимекс” в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар <...>. Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией “Продимекс” деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится на сайте ФАС.



«Доля ООО «Продимекс» в поставках сахара в федеральные торговые сети незначительна, в связи с этим выводы антимонопольного органа о координации деятельности торговых сетей вызывают вопросы, — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. — В настоящий момент официальных документов от ФАС России о возбуждении антимонопольного дела не получено. Дополнительные комментарии будут даны после изучения материалов дела».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что на рынке сахара шансы для сговора минимальны из-за очень высокой ценовой конкуренции. «На нервном рынке может привидеться все, что угодно, а рынок, по объективным и независящим от деятельности компаний причинам, был нервным, — прокомментировал он «Агроинвестору».​ - Сахарный рынок традиционно становится первым, который страдает от ажиотажного спроса. На этот фактор наложился фактор льготной цены в рознице, унаследованный из прошедшего сезона, что еще более усилило ажиотаж».



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что без документов, на основании которых ФАС возбудила дело, сложно давать какую-либо оценку происходящему. Однако она сомневается в том, что производитель может оказывать какое-то давление на торговые сети. По словам Романовой, ФАС уже не первый год обвиняет производителей сахара в картельных сговорах: впервые это произошло в 2016 году.



Как сообщалось ранее, 17 марта ФАС начала проверку участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в торговые сети. «Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорилось в сообщении службы.



24 марта ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит», заподозрив их в сговоре для поддержания цен. Как выяснилось в ходе проверок, на складах имелась продукция, при этом фиксировалось отсутствие товара в продаже. 25 марта ФАС возбудила дело в отношении «Павловского сахарного завода» и «Сахарного комбината Тихорецкий»: в марте они повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% — до 68,3 руб./кг, хотя его себестоимость не менялась и составляла 28,6 руб./кг. Также в Кемеровской области ФАС возбудила дело в отношении оптовых поставщиков, которые повысили наценку с 9,5% в феврале до 54% в марте.



23 марта управление ФАС по республике Татарстан сообщило о выявлении признаков нарушения законодательства о торговле в действиях ООО «Агросила - Коммерция» (холдинг «Агросила»). Служба подозревает компанию в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара: она отпускала сахар по разным ценам для разных покупателей в феврале и марте текущего года. Компания отвергла обвинения и не согласилась с возбуждением дела. «Будем разбираться. Естественно, мы представим все документы, чтобы доказать свою позицию. Поскольку, с нашей точки зрения, нарушений нет. Надеемся на всестороннее объективное рассмотрение дела. К этой работе подключили юристов», — цитировали гендиректора «Агросилы» Светлану Барсукову «Казанские ведомости».



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что к 23 марта стоимость белого сахара у производителей составила 60,33 руб./кг — на 13,2% больше, чем неделей ранее. По данным Союза сахаропроизводителей России, в этом сезоне из сахарной свеклы урожая 2021 года было выработано 5,4 млн т сахара — на 8,1% больше, чем годом ранее. По оценке ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, в сезоне-2021/22 производство составит около 5,7 млн т с учетом выработки сахара из мелассы.

