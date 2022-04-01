Минсельхоз утвердил цены на зерно и сахар для интервенций

Сейчас в интервенционном фонде осталось 60,5 тысячи тонн зерна ooo-avg.ru

Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых в 2022—2023 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации, он рассчитан на период с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2023-го.



Закупки зерна в государственный интервенционный фонд могут начаться при достижении цен на мягкую пшеницу 3-го класса 13860 руб./т с НДС и 12600 руб./т без НДС; 4-го класса — 13090 руб./т и 11900 руб./т; на рожь не ниже 3-го класса — 9790 руб./т и 8900 руб./т; на ячмень — 10780 руб./т и 9800 руб./т.



Предельные цены для проведения товарных интервенций установлены на уровне 15290 руб./т с НДС и 13900 руб./т без НДС для пшеницы 3-го класса, 14410 руб./т и 13100 руб./т — 4-го класса. Продажи ржи из интервенционного фонда могут проводиться при достижении ее цены 11220 руб. с НДС и 10200 руб./т без НДС, ячменя — 11880 руб./т и 10800 руб./т.



Цены на свекловичный сахар для закупочных интервенций определены на уровне 36080 руб./т с НДС и 32800 руб./т без НДС, для товарных — 39710 руб./т и 36100 руб./т соответственно. Интервенции на рынке сахара ранее никогда не проводились, их планируется начать в этом году. Ранее Минсельхоз сообщал, что объем неснижаемого интервенционного фонда по сахару может составить 250 тыс. т.



Объем интервенционного фонда по зерну к 2024 году предполагается сформировать на уровне 3 млн т. В феврале заместитель гендиректора «Объединенной зерновой компании» (государственный агент при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) Ксения Боломатова говорила, что в этом году в интервенционный фонд планирует закупить 1,2 млн т зерна. При этом Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предлагал ограничить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд на уровне 2 млн т.



Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина 30 марта говорила, что необходимо вернуться к вопросу закупки зерна и других видов товаров в интервенционный фонд, сообщал Regnum. По ее словам, с одной стороны, это дало бы возможность государству создать собственную подушку безопасности и достаточный резерв для обеспечения мукомольной и хлебопекарной промышленности сырьем, а животноводов — кормами. С другой — эта мера поддержала бы доходность сельхозпроизводителей и дала им возможность получить дополнительные оборотные средства.



По данным Минсельхоза на 25 марта, в федеральном интервенционном фонде было 60,5 тыс. т зерна на 620,2 млн руб. В ходе реализации зерна из запасов фонда в 2020—2021 годах суммарный объем биржевых сделок составил около 1,6 млн т на 19,36 млрд руб.

