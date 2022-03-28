Оптовые цены на сахар выросли

В следующем сезоне производство сахара может увеличиться Pixabay

К 23 марта стоимость белого сахара у производителей составила 60,33 руб./кг — на 13,2% больше, чем неделей ранее, следует из мониторинга Минсельхоза. По данным Союза сахаропроизводителей России, в этом сезоне из сахарной свеклы урожая 2021 года было выработано 5,4 млн т сахара — на 8,1% больше, чем годом ранее.



Объем импорта белого сахара, по данным ФТС, в январе составил 4,6 тыс. т с учетом торговли со странами ЕАЭС. Кроме того, по данным ФТС, на которые ссылается Минсельхоз, объем импорта сахара-сырца в 2022 году по состоянию на 20 марта составил 16,4 тыс. т без учета торговли со странами ЕАЭС.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что запасов сахара в стране достаточно. «Главной задачей для отрасли сейчас является качественное проведение посевной кампании. В наличии должно быть все необходимое, все должно быть сделано вовремя, — подчеркнул он. — При таком раскладе посевная пройдет хорошо. У многих хозяйств сейчас есть разные вопросы по семенам, запчастям и другим составляющим, а также по логистике. Министерствам и отраслевым союзам нужно помочь в решении этих проблем». Если посевные площади под сахарной свеклой вырастут, а погода будет благоприятной, то производства сахара в следующем сезоне будет выше 6 млн т, добавил Иванов. По его словам, в сезоне-2021/22 производство составит около 5,7 млн т с учетом выработки сахара из мелассы.



15 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе представить предложения по стабилизации цен на сахар.​ «Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — рассказывал источник «Известий», близкий к правительству. Белоусов также отмечал, что спекулировать социально значимыми продуктами в России недопустимо.

