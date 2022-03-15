ФАС и Минсельхозу поручено представить меры по снижению цен на сахар

По мнению экспертов, ажиотажный спрос на этот продукт вызван именно регулированием цен Е. Разумный

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе представить предложения по стабилизации цен на сахар, пишут «Известия» со ссылкой на близкий к правительству источник. Белоусов провел еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, где в том числе обсуждался скачок цен на сахар.



«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — рассказал источник издания, близкий к правительству. Белоусов также отметил, что спекулировать социально значимыми продуктами в России недопустимо. К концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны представить предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами.



В Минсельхозе изданию сообщили, что поставки сахара осуществляются в стандартном режиме, а производители полностью выполняют обязательства перед торговыми сетями. Минпромторг зафиксировал частные случаи недобросовестной работы ряда посредников, которые начинают «придерживать» сахар.



По данным Росстата, с 24 февраля по 4 марта сахарный песок подорожал на 3,3%, с 5 по 11 марта — на 12,8%.

Недавно торговые сети ограничили продажу некоторых товаров в одни руки за одно посещение магазина. В некоторых регионах появился повышенный спрос на сахар и другие товары. В сети «Верный» отметили, что спрос на сахар вырос в три раза. Повышенный спрос стал причиной перехода сахарных заводов на круглосуточный формат работы.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз сказал «Агроинвестору», что ажиотажный спрос на сахар вызван именно регулированием цен. «Когда заводам настоятельно рекомендуют "не завышать цены", а то и прямо называют рекомендуемую цену, в то время как реальная рыночная цена, диктуемая балансом спроса и предложения, значительно выше, мы видим перетекание дешевого "рекомендуемого" сахара в рыночный сектор, — объяснил эксперт. — В рыночной экономике не может быть никакой цены на основе себестоимости произведенного сахара, есть рыночная цена. Растет спрос, растет предложение и цена, и наоборот. Если последние полтора года сахар продавался бы на рыночных условиях, мы видели бы плавный рост цен и отсутствие ажиотажа». Гомоз добавил, что, сейчас пожинаются плоды фактического госрегулирования сахарного рынка. «Нужно понимать одну простую вещь, доказанную экономической историей человечества: административное регулирование цен вызывает дефицит», — говорит эксперт.



По его словам, единственный способ сегодня стратегически решить проблемы с сахаром, это перестать «кошмарить» рынок. «В России регулярно выходят новые инициативы и «настойчивые пожелания принять общую торговую политику» (эвфемизм, призванный завуалировать рекомендуемые сверху цены), потом дезавуирование рекомендуемой цены, через день сообщение о начале расследования ситуации на сахаром рынке, и так далее. Правила игры меняются чуть ли не раз в неделю», — рассуждает Гомоз.



Предполагать, что в таких условиях у инвесторов возрастет желание вкладываться в сахарную свеклу, было бы верхом наивности, считает эксперт. По его мнению, нужно отпустить цены и дать возможность компаниям провести посевную. «При текущих рыночных ценах вложения в свеклу выгодны, и мы могли бы уже осенью получить очередной профицитный сезон и рыночное снижение цен на сахар. А дорого продаваемый сахар — это дополнительные налоги в бюджет государства, из которых можно было бы поддержать малоимущих», — отмечает Гомоз.



По его словам, на данный момент в опте сахар стоит более 70 руб./кг, еще вчера представители Казахстана готовы были покупать российский сахар дороже 85 руб./кг. «Надо понимать, что в текущей ситуации проблемы с сахаром не только у России, ввоз сахара-сырца остановлен также в страны Средней Азии и Закавказья, корабли отказываются идти в район Черного моря, либо требуют высокую премию за риск, — рассказал Гомоз. — Так что мы рискуем увидеть дефицит сахара в Казахстане или Узбекистане. При текущем курсе доллара себестоимость сахара из импортного сахара-сырца будет порядка 85 руб./кг, и это если кто-то согласится довести сырец до российского порта». В рознице, по словам Гомоза, на сегодня «полный разнобой, но мы понимаем, что в рознице сахар должен стоить дороже оптовых цен».



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров сказал «Агроинвестору», что в начале марта, после резкого роста курса доллара, сильно увеличился спрос на многие товары длительного пользования, люди стали раскупать сахар, макароны и другие товары. Также, по его словам, возникла «неразбериха» в товапроводящей сети: на несколько дней стало непонятно, по какой цене продавать сахар, по какой цене его можно будет купить в будущем. В результате на несколько дней процесс ротации запасов сильно замедлился, отметил он. Произошло значительное торможение в логистической цепочке. К этому нужно добавить резкий спрос на вагонные перевозки.



В результате, как говорит Тихомиров, возникли местные нехватки сахара, особенно в регионах куда его трудно доставить автотранспортом. «В свою очередь это вызвало новый ажиотажные спрос, когда люди покупают по 50 кг сахара, тогда как в нормальное время брали 2 кг. В результате сахар с заводов и из магазинов перемещается в гаражи. Такой ажиотажный спрос можно остановить только очень высокими ценами. Как в случае с ЦБ, который поднял ставку в два раза», — считает он.



Правительство с 15 марта ограничило экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж, сообщила пресс-служба кабмина. В правительстве пояснили, что решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

