В России снизились цены на пшеницу

Ряд экспортеров выкупили в рамках квоты почти весь объем пшеницы и не спешит делать новые закупки flickr.com

Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке перешли к снижению после активного роста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Так, стоимость пшеницы 3-го класса в течение последней недели марта уменьшилась примерно на 775 руб. до 17,07 тыс. руб. за тонну, а 4-го класса — на 725 руб. до 16,9 тыс. руб. При этом в течение последнего месяца стоимость пшеницы только росла.



Также снизились закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах — с 19,5-20 тыс. руб. до 18-19 тыс. руб. за тонну. Союз экспортеров зерна зафиксировал уменьшение индекса закупочных цен в глубоководных портах в период с 28 марта по 1 апреля с 18,78 тыс. руб. до 17,77 тыс. руб. за тонну.



Аналитики «СовЭкона» полагают, что укрепление рубля стало главной причиной снижения стоимости пшеницы. Кроме того, ряд экспортеров выкупили в рамках квоты почти весь объем пшеницы и не спешит делать новые закупки, ожидая дальнейшего снижения цен, считает Союз экспортеров зерна. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что элеваторы наполнены, и покупатели пока не могут дальше закупать зерно.



Котировки на мировых рынках снижаются на фоне сообщений о новом раунде российско-украинских переговоров и объявления России о частичном сокращении военной активности, отмечает «СовЭкон». Контракт на пшеницу на бирже в Чикаго с поставкой в мае на неделе подешевел на 8,6% до $370 за тонну, фьючерс на французскую пшеницу — на 4,3% до $404 за тонну. Стоимость российской пшеницы на базисе FOB «СовЭкон» оценивает в $390-395 за тонну.



Рылько сказал «Агроинвестору», что внутренние цены на пшеницу стабилизировались. По его словам, они находятся на уровне18 тыс. руб. за тонну. «Особых сложностей на внутреннем рынке сейчас не наблюдается. Ситуация стабильная. Предэкспортные цены тоже снизились. Рынок замер», — прокомментировал эксперт.



Председатель правления союза Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что некоторые крупные экспортеры уже почти выкупили объемы в рамках квоты. «Остатки докупать не торопятся ввиду укрепления рубля и ожидания повышения пошлин», — отметил он. По его мнению, пошлина будет расти и дальше. «Мы точно увидим показатель выше $100 по мере вхождения контрактов, заключенных на пике мировых цен», — считает Зернин. СРТ индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах сейчас составляют 17,7 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 16,8 тыс. руб. за тонну, добавил он.



По данным Минсельхоза, с начала сезона по 10 марта из России было экспортировано 23 млн т пшеницы, что примерно на 30% меньше, чем сезоном ранее. «СовЭкон» в пятницу повысил прогноз экспорта пшеницы по итогам сезона на 400 тыс. т до 33,9 млн т, в том числе на фоне активных отгрузок в марте, когда, оценочно, было вывезено 2,2 млн т.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов считает, что при сохранении текущих мировых цен на пшеницу, даже в случае еще некоторого укрепления курса рубля, серьезное падение котировок внутри страны выглядит маловероятным. Если кто-то из крупных игроков начнет повышать закупочные цены в портах, это поддержит и стоимость пшеницы внутри России, сказал он «Коммерсанту». По словам Сизова, основными факторами для мирового зернового рынка остается специальная военная операция на Украине и возможное перемирие сторон: от этого зависит, сможет ли Украина экспортировать около 6 млн т пшеницы.

