Экспортная пошлина на пшеницу снова вырастет

Вывоз зерна в марте превысил 2,1 млн тонн Pixabay

Экспортная пошлина на пшеницу с 6 апреля повысится с $87 до $96,1 за тонну, сообщил Минсельхоз. Рост наблюдается третью неделю подряд после падения в течение девяти недель. Пошлина на ячмень снизится с $75,8 до $75,4 за тонну, на кукурузу — увеличится с $58,3 до $65,8 за тонну. Ставки будут действовать по 12 апреля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $337,3 за тонну ($324,3 для расчета предыдущей ставки), на ячмень — $292,8 ($293,1), на кукурузу — $279 ($268,3) за тонну.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в марте экспорт зерна оказался очень активным. Из России было вывезено более 2,1 млн т, включая 1,7 млн т пшеницы. «Я полагал, что экспорт будет скромнее, не более 2 млн т», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Экспортные цены сейчас начали снижаться, продолжает Петриченко. «Говорить о ценах на причерноморскую пшеницу сейчас весьма сложно, они находятся примерно на уровне $400 за тонну. Наблюдается очень большой разрыв между котировкой FOB и закупочными ценами CPT в портах. Произошло снижение цены на $20 по сравнению с прошлой неделей», — рассказал эксперт. По его данным, закупочная цена снизилась еще сильнее — в среднем до 19,5 тыс. руб. за тонну без НДС, CPT Черное море. Сейчас цена составляет 17,9-18,5 тыс. руб. за тонну и ниже.​



Произошло снижение волатильности и поиск торгового равновесия на рынках после событий, начавшихся 24 февраля, продолжает Петриченко. «Сейчас идет очень резкое снижение спроса основных покупателей. Но все-таки, по сравнению с тем, что было в начале марта, все не так плохо», — оценил он. Что касается большого разрыва цен, то это результат санкционных проблем, считает Петриченко.



Ранее Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Союз просил обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, где обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, другие страны Африки и Ближнего Востока, а также ряд азиатских стран — Вьетнам, Пакистан, Бангладеш. Петриченко сказал «Агроинвестору», что поддерживает эту идею.

