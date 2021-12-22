В следующем сезоне посевы сахарной свеклы могут увеличиться

В этом году урожай сахарной свеклы превысил 40 млн тонн А. Галеев

Посевы сахарной свеклы под урожай 2022 года могут незначительно увеличиться, и в итоге производство сахара в сезоне-2022/23 может составить 6 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько на организованном «Агроинвестором», компаниями OMYA,и «» вебинаре «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур». Эксперт подчеркнул, что это «очень предварительная прикидка».

Рылько напомнил, что в позапрошлом сезоне наша страна произвела рекордный объем сахара — 8 млн т. По его словам, это был колоссальный объем для российского рынка. В прошлом сезоне, напротив, из-за неурожая сахарной свеклы производство сахара снизилось до 5,5 млн. «В этом сезоне производство сахара восстановилось и будет на уровне 5,6-5,7 млн т», — оценил Рылько.



В текущем сезоне ввиду того, что урожай сахарной свеклы не самый лучший, к тому же, высок уровень инфляции, цены на сахар находятся на хорошем уровне. Рылько напомнил, что, когда в нашей стране было перепроизводство сахара, цены на него рухнули до уровня ниже 25 руб./кг, и аграрии получили низкий доход. Однако с начала сезона-2020/21 цены на сахар пошли вверх, так как была серьезная засуха. В результате правительство установило максимальную оптовую цену на сахар в 35 руб./кг. В этом сезоне для контроля уровня цен было принято решение о беспошлинном импорте до 300 тыс. т белого сахара или сахара-сырца. В целом, ситуация на отечественном рынке сахара остается стабильной и не вызывает опасений, подчеркивает Рылько.



В начале ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивал, что урожай сахарной свеклы в России в этом году ожидается на уровне 40 млн т, что позволит произвести около 5,5 млн т сахара. Согласно последним доступным данным агроведомства, урожай агрокультуры составил 40,8 млн т.

