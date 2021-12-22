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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

В следующем сезоне посевы сахарной свеклы могут увеличиться

Благодаря этому производство сахара может достигнуть 6 млн тонн

Елена Максимова

| Агроинвестор |

В этом году урожай сахарной свеклы превысил 40 млн тонн
А. Галеев
В этом году урожай сахарной свеклы превысил 40 млн тонн
А. Галеев
Посевы сахарной свеклы под урожай 2022 года могут незначительно увеличиться, и в итоге производство сахара в сезоне-2022/23 может составить 6 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на организованном «Агроинвестором», компаниями OMYA, BASF и «Агролига России» вебинаре «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур». Эксперт подчеркнул, что это «очень предварительная прикидка».

Рылько напомнил, что в позапрошлом сезоне наша страна произвела рекордный объем сахара — 8 млн т. По его словам, это был колоссальный объем для российского рынка. В прошлом сезоне, напротив, из-за неурожая сахарной свеклы производство сахара снизилось до 5,5 млн. «В этом сезоне производство сахара восстановилось и будет на уровне 5,6-5,7 млн т», — оценил Рылько.

В текущем сезоне ввиду того, что урожай сахарной свеклы не самый лучший, к тому же, высок уровень инфляции, цены на сахар находятся на хорошем уровне. Рылько напомнил, что, когда в нашей стране было перепроизводство сахара, цены на него рухнули до уровня ниже 25 руб./кг, и аграрии получили низкий доход. Однако с начала сезона-2020/21 цены на сахар пошли вверх, так как была серьезная засуха. В результате правительство установило максимальную оптовую цену на сахар в 35 руб./кг. В этом сезоне для контроля уровня цен было принято решение о беспошлинном импорте до 300 тыс. т белого сахара или сахара-сырца. В целом, ситуация на отечественном рынке сахара остается стабильной и не вызывает опасений, подчеркивает Рылько.

В начале ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивал, что урожай сахарной свеклы в России в этом году ожидается на уровне 40 млн т, что позволит произвести около 5,5 млн т сахара. Согласно последним доступным данным агроведомства, урожай агрокультуры составил 40,8 млн т.

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