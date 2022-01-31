Минсельхоз может снизить господдержку не застраховавших урожай аграриев

Ущерб агросектора от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году составил 8 млрд рублей Pixabay

Минсельхоз намерен снизить господдержку производства зерновых, если их посевы не будут застрахованы, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале regulation.gov.ru . Документ вносит изменения в постановление кабмина №118 от 6 февраля 2021 года, оно устанавливает правила предоставления средств для возмещения части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых агрокультур.



Согласно поправкам, при расчете размера ставок субсидирования предлагается учитывать площади посевов зерновых, которые были застрахованы в финансовом году, предшествующем году, в котором рассчитывается субсидия. Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2023 года, таким образом, будет учитываться площадь, застрахованная в 2022-м. Если страхование не осуществлялось, то при расчете ставок будет применяться коэффициент 0,5.



Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов отмечает, что требование страховой защиты от субсидируемого производства соответствует устоявшейся мировой практике, и логика государства понятна, поскольку средства, направляемые на поддержку отрасли, — это, по сути, инвестиции в ее развитие. «Но нарастающие по частоте и масштабу крупные природные бедствия в стране, если ущерб не был застрахован, могут обнулить эти вложения, уничтожая результат всех усилий — и государства, и сельхозпроизводителя, получившего субсидии из бюджета», — отметил он (цитата по сообщению НСА).



На поддержку агрострахования в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5,3 млрд руб. Система страхования с господдержкой включает две программы: мультирисковую и страхования урожая на случай ЧС. Первая предполагает страховую защиту на случай снижения производства застрахованной агрокультуры в целом по итогам неблагоприятного сезона по сравнению со среднепятилетним уровнем, вторая гарантирует возмещение за утрату урожая со списанных в результате ЧС полей в пределах прямых затрат на их возделывание, поясняет НСА.



Страхование на случай ЧС будет осуществляться по упрощенным и ускоренным процедурам, стоимость полиса в четыре-шесть раз ниже, чем мультирисковой программы, при этом размер субсидирования увеличен до 80%, уточняет союз. В середине декабря в ходе заседания Госдумы глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценивал ущерб российских предприятий АПК от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году в 8 млрд руб.

