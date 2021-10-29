Ущерб аграриев от природных ЧС достиг 8 млрд рублей

Погодные факторы в 2021 году принесли российским аграриям немало испытаний В. Бычков

По расчетам регионов, ущерб от ЧС природного характера в этом году достиг почти 8 млрд руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства. Он отметил, что погодные факторы в 2021 году принесли российским аграриям немало испытаний.



«Начиная с весенней посевной агротехнические работы вынужденно начались примерно на две-три недели позже среднемноголетних сроков. Далее в течение сезона Поволжье, Урал и регионы Центрального Черноземья находились под влиянием засухи, — рассказал глава агроведомства (цитата по стенограмме на сайте кабмина). — Якутия столкнулась с природными пожарами. В ряде субъектов Дальнего Востока сельхозпроизводство велось в условиях паводков. На юге выпадали обильные осадки, повреждавшие посевы». Режим ЧС природного характера объявлялся в 16 регионах, отметил Патрушев.



В условиях высокой зависимости от климатических аномалий наиболее эффективным инструментом защиты интересов сельхозпроизводителей, по словам министра, является агрострахование. В этом году было застраховано 4,7 млн га посевов — на треть больше, чем в 2020-м, однако это лишь 6% от общей посевной площади, подчеркнул Патрушев. «Конечно, такого объема недостаточно. Продолжаем активно развивать данный инструмент. В частности, в июле 2021 года вступили в силу изменения в соответствующий закон, предусматривающие расширение мер поддержки сельхозстрахования именно при возникновении ЧС природного характера», — напомнил глава агроведомства. Он добавил, что в этом году для возмещения затрат сельхозпроизводителей на страхование предусмотрено 4 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в прошлом году.



Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов ранее в ходе парламентских слушаний «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ» говорил, что в этом году общий ущерб АПК от климатических событий в 17 регионах достигает 50 млрд руб. «По оценке экспертов НСА, убытки аграриев по прямым затратам могут быть оценены на уровне около 30 млрд руб. К сожалению, большинство рисков не было застраховано», — посетовал он, призвав регионы уделить особое внимание проработке планов страхования урожая на 2022 год. Также Биждов считает нужным разработку единой модели управления рисками АПК для каждого региона на случай наступления ЧС.

