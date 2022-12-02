Дмитрий Патрушев: Россия не будет выгонять зарубежных зернотрейдеров

Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне flickr.com

Россия не будет выгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, пишет «Интерфакс». «Мы эту тему прорабатывали и позиция единая — мы выгонять никого не будем, — цитирует его агентство. — Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем».



В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту Владимиру Путину запретить закупки зерна и масличных компаниями, связанными с недружественными государствами, на территории нашей страны. Также он предложил запретить им владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и его хранением. Предложение объяснялось необходимостью усиления роли российских трейдеров на мировом рынке.



Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, отмечал Костин в письме главе государства. При этом российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы. Предлагаемый запрет, по мнению Костина, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование». Правда, в ноябре Костин говорил, что не ждет жестких мер в отношении зарубежных зернотрейдеров, работающих в стране, но считает, что отечественным компаниям нужна поддержка.



В октябре против ограничения работы западных зернотрейдеров в России выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Хотя служба согласилась с оценкой госбанком ситуации на российском зерновом рынке, но считает, что в условиях действующих санкционных ограничений и высокого урожая зерна предлагаемый ВТБ запрет содержит риски снижения конкурентоспособности не только российского зернового экспорта, но и АПК в целом.



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