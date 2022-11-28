Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы в 2023 году

В этом году урожай пшеницы превысил 105 млн тонн в бункерном весе flickr.com

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая пшеницы в следующем году на 2 млн т до 83,1 млн т, пишет поле.рф со ссылкой на материалы центра. Прогноз повышен на фоне высоких влагозапасов и хорошего состояния посевов почти во всех регионах-производителях озимой пшеницы. «Если зимой и весной площадь гибели будет на низком уровне, производство может составить до 87 млн т, несмотря на существенный недосев пшеницы в Центральном федеральном округе», — отмечают аналитики.



В конце октября аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал, что валовой сбор пшеницы в России в 2023 году может составить 84,8 млн т. Общий размер посевов пшеницы в 2023 году аналитики оценивали в 29,1 млн га, что на 0,4 млн га меньше, чем в 2022-м, в том числе озимая пшеница может занять18,8 млн га против 19,5 млн га под урожай-2022.



Сев озимых к 24 ноября был проведен на площади 17,7 млн га, что на 0,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. По оценке Российского зернового союза, площади под озимыми в этом году составят около 17,6 млн га, ранее писал «Агроинвестор». «По большому счету, можно сказать, что сев озимых в нашей стране уже завершен, — говорил вице-президент союза Александр Корбут. — В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях аграрии сообщили о завершении осенней посевной кампании, а в более северных регионах проводить озимый сев в текущих условиях — это русская рулетка: неизвестно, будут ли в результате всходы».



По данным Минсельхоза, к 24 ноября в России было собрано 155 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 105,2 млн т пшеницы. Зерновые и зернобобовые были обмолочены с 45,8 млн га (с 45,3 млн га в прошлом году), средняя урожайность составила 33,8 ц/га (27,7 ц/га). В том числе пшеница убрана с 29,2 млн га (27,8 млн га) при урожайности 36 ц/га (28,2 ц/га).

Внутренние цены на пшеницу с протеином 12,5% EXW элеватор на прошлой неделе на Юге снизились на 250 руб. до 12,2-12,6 тыс. руб./т без НДС, в Центре оставались без изменений на уровне 10,8-12,6 тыс. руб./т, в Поволжье — выросли в среднем на 100 руб. до 11-11,7 тыс. руб./т, в Сибири — увеличились на 400 руб. до 10-11 тыс. руб./т, отметили аналитики «Русагротранса». Больше всего цены выросли на Урале — на 2,7-3 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб./т без НДС.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре после снижения на предыдущей неделе оставались стабильными, на уровне $313-317 за тонну. Закупочные цены в глубоководных портах оставались на прежних уровнях в 14,5-14,7 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде цены увеличились в среднем на 200 руб. до 12,7 тыс. руб./т без НДС. При этом аналитики «Русагротранса» из-за проблем с погодой незначительно понизили прогноз вывоза агрокультуры в ноябре — до 5-5,1 млн т с учетом стран ЕАЭС. Тем не менее, это по-прежнему исторический рекорд для данного месяца, подчеркивают они.

