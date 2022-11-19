Площадь сева озимых будет меньше прошлогодней

Стоимость озимого сева по сравнению с прошлым годом, по разным оценкам, увеличилась на 15-20% Pixabay

По данным Минсельхоза, к 10 ноября озимый сев был проведен более чем на 17,5 млн га, или на 92% планируемой площади. При этом ведомство уточняло, что 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В октябре министерство сообщало о планах увеличить площадь озимого сева на 0,6 млн га до 19 млн га.



По оценке Российского зернового союза, площади под озимыми в этом году составят около 17,6 млн га, рассказал «Агроинвестору» вице-президент союза Александр Корбут. «По большому счету, можно сказать, что сев озимых в нашей стране уже завершен, — отметил он. — В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях аграрии сообщили о завершении осенней посевной кампании, а в более северных регионах проводить озимый сев в текущих условиях — это русская рулетка: неизвестно, будут ли в результате всходы».



Правительство Ростовской области сообщило, что аграрии региона выполнили план осенней посевной, засеяв озимыми 2,8 млн га. Хозяйства Краснодарского края, по данным пресс-службы администрации региона, посеяли озимые под урожай 2023 года на 1,8 млн га — на уровне прошлого года, в том числе 1,6 млн га заняла пшеница. На Ставрополье озимые заняли 1,96 млн га, в том числе 1,75 млн га пришлось на пшеницу.



Больше всего площади под озимыми сократились в Центре из-за неблагоприятных погодных условий. «В период сева во многих областях макрорегиона шли дожди, и техника не могла заехать в поле. Долгое время поля, которые планировалось использовать под озимый сев, стояли неубранными. Сейчас уборка на некоторых из них продолжается», — знает Корбут.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила озимый сев, работы прошли в плановые сроки, были засеяны все намеченные площади. «Мы традиционно, в том числе в этом году, из озимых выращиваем в основном пшеницу, также сеем озимые рапс и ячмень, зимующий горох», — делится гендиректор «Прогресса» Александр Неженец. Состояние всех озимых на предприятии, по его оценке, сейчас хорошее, даже отличное, есть основания ожидать высокий урожай в следующем году.



В «Прогресс Агро» (Краснодарский край) в этом году под озимую пшеницу выделено более 38,3 тыс. га, что на 5% больше посевной площади 2021-го. Прирост произошел за счет перераспределения земель. На середину ноября растениеводы компании отмечают хорошее состояние всходов озимой пшеницы. Также ежегодно в компании высевают не более 3 тыс. га озимого ячменя, который идет на корм скоту в животноводческие фермы «Прогресс Агро». В этом году площадь под озимым ячменем составила 2,7 тыс. га, агрокультура была полностью посеяна к 6 октября. Озимый рапс был посеян еще раньше — в середине сентябре. Эта агрокультура вошла в севооборот компании четыре года назад и если в первый год она занимала около 800 га, то этой осенью под него выделено уже 3 тыс. га.



«Наши агрономы ежедневно проводят мониторинг озимых культур. Первые всходы мы получили еще до окончания посевных работ, которые прошли за месяц, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. — В целом мы отмечаем хорошее состояние озимых пшеницы и ячменя, несмотря на то что на протяжении посевных работ дождей на наших полях было мало. По нашим предварительным оценкам, около 85% пшеницы уйдет в зимовку в стадии начала кущения, остальная часть — в фазе двух-трех листьев». Сейчас на полях с озимыми идет протравка мышевидных грызунов, добавляет руководитель.



«Елань» из Оренбургской области в этом году посеяла 5 тыс. га озимой пшеницы. «Это наш среднемноголетний показатель: планировали засеять озимыми 6-6,5 тыс. га, но помешала чрезмерно дождливая погода», — поясняет гендиректор компании Алексей Орлов. Сейчас состояние озимых на предприятии в среднем удовлетворительное: на площадях, которые были засеяны в начале посевной, хорошие всходы, те, где сев был проведен ближе к окончанию кампании, всходы только начинают появляться.



«В целом, в нашем Асекеевском районе план по озимому севу выполнен только на 50%, хотя Оренбургская область выполнила его на 100%, — говорит Орлов. — Дело в том, что в нашей зоне не очень выгодно выращивать пшеницу, так как она не дает такого урожая, как, например, в Краснодарском крае. Выгоднее производить подсолнечник, и некоторые местные аграрии принимают решение переходить на него и другие масличные».



В компании «Тамбовские фермы» все озимые посеяли вовремя, их состояние гендиректор предприятия Игорь Поляков оценивает как удовлетворительное. «У нас с севом проблем не было, однако в нашем регионе были непростые погодные условия, поэтому не все хозяйства успели вовремя убрать культуры-предшественники, чтобы посеять озимые в полном объеме», — добавляет он. Площади под озимыми в «Тамбовских фермах» сократились по сравнению с прошлым годом на 20%, так как затраты на растениеводство выросли примерно на 20%, а стоимость продукции снизилась.



По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, озимые в регионе находятся в основном в хорошем и отличном состоянии. Обильные осадки, выпавшие в области осенью, не оказали негативного влияния на посевы, период их активного развития прошел успешно. Сейчас озимые готовятся к зимнему периоду покоя, который также должен пройти хорошо, благодаря выпавшему снегу. Под урожай 2023 года аграрии региона посеяли 378 тыс. га озимых культур, в том числе 372 тыс. га пшеницы.



Стоимость озимого сева по сравнению с прошлым годом, по разным оценкам, поднялась на 15-20%, говорит Корбут. Основной рост цен произошел из-за увеличения стоимости запчастей и других ресурсов. В «Елани» существенного удорожания сева озимых по сравнению с прошлым годом не заметили. «Семенами в основном обошлись своими. Хотя купили на 1 тыс. га семян для размножения. Протравители выросли в цене примерно на 15%», — сравнивает Орлов. По расчетам Александра Неженца, затраты на озимый сев в этом году на 40% выше, чем в прошлом. «Больше всего вырос в цене аммофос. Годом ранее мы закупали его за 26 руб./кг, сейчас — за 61,5 руб./кг. Также увеличилась стоимость топлива, запчастей», — отмечает он.



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