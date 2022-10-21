Регионы Черноземья не выполнят план по севу озимых

Из-за дождливой погоды в Черноземье могут быть не засеяны до 1,2 млн гектаров Д. Абрамов

Все шесть регионов Центрального Черноземья, скорее всего, не завершат озимый сев в запланированном объеме из-за аномальных дождей. Сев задержался на месяц от оптимальных сроков; выполнение плана колеблется от 53% до 86%, пишет «Коммерсантъ». Одними из первых о проблемах заявили курские власти. 17 октября в обладминистрации констатировали: «На сегодняшний день имеется понимание, что в полном объеме работы не будут завершены, и часть площадей будет пересеяна весной 2023 года. Но вместе с тем пока сохраняются достаточно высокие среднесуточные температуры, и сев озимых будет продолжаться».



Аграрии Воронежской области на 18 октября засеяли 65% площадей или 511 тыс. га из 786 тыс. га. Многие руководители сельхозпредприятий региона решили продолжать сев, но некоторые останавливают работы и будут увеличивать площади под яровым, говорит областной вице-премьер Виктор Логвинов. По его словам, погода также помешала своевременно часть урожая. В частности, сои было засеяно 181 тыс. га, а убрано лишь более 80 тыс. га, до октября уборка сои раньше никогда не затягивалась, отметил он.



В Белгородской области сев озимых выполнен на 53% площадей (238 тыс. га из 450 тыс. га), и есть вероятность не провести работы полностью из-за дождей, оценивает местное агроведомство. В этом случае оставшаяся площадь весной будет засеяна яровыми. Из-за переувлажнения почвы в регионе введен режим ЧС.



По оценкам начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Олега Долгих, риск невыполнения плана сева есть, однако о конкретных показателях говорить пока рано. По его словам, повторяется ситуация 2017 года, когда аграрии региона убирали сахарную свеклу под Новый год, а подсолнечник и кукурузу — в марте, рассказал он «Коммерсанту». На 19 октября озимые в регионе посеяли на 67% от плана (240 тыс. га из 360 тыс. га).



В Орловской области на 20 октября было посеяно 72% от плановых площадей озимых. Некоторые хозяйства продолжают сев. В Тамбовской области озимыми заняли 86% от плановой площади в 425 тыс. га (это лучший показатель в Черноземье), но, возможно, на этом работы будут остановлены, поскольку всходам уже не хватит тепла для нормального развития, что ставит под угрозу их зимовку.



Черноземье существенно вышло за пределы оптимальных сроков озимого сева, и эти потери уже не наверстать, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Я думаю, что это порядка 1 млн га, а 1 млн га — это где-то минус 5 млн т зерна», — оценивает он. Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что часть площадей сеялась уже за пределами оптимальных сроков, а это значит, что будет дополнительное сокращение валового сбора, прокомментировал он «Агроинвестору».



По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, из-за дождливой погоды в Черноземье могут быть не засеяны площади от 0,8 млн га до 1,2 млн га. Кроме того, до четверти состоявшегося сева было проведено за границами оптимальных сроков. По мнению Рылько, даже самые отчаянные аграрии Черноземья в последние дни остановили сев из-за слишком высоких рисков.



Гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов говорит, что рассчитывать на массовый сев в ноябре при условии хорошей погоды не приходится. Во-первых, в поле не выйти из-за нынешних дождей. Во-вторых, даже если удастся как-то провести сев, нужно определенное время, чтобы озимые успели взойти, а для этого требуется прогретая почва, но температура земли не достигает нужных показателей за один день — для этого нужно время.



«Тамбовагропромхимия» успела завершить сев до начала дождей, поэтому у агрохолдинга все хорошо. «У нас сейчас озимые в отличном состоянии, они прекрасно взошли. У других ситуация плачевная: не посеяли те, кто пытался сделать это после уборки сои, но она опять же из-за дождей задержалась; те, кто пытался как-то схитрить и дождаться, когда взойдут определенные сорняки, чтобы их убрать, а потом посеять. Знаю, что недосев сейчас очень большой, колоссальный», — рассказал «Агроинвестору» Солопов.



Президент компании «Агротех-Гаранта» (Воронежская область) Сергей Оробинский ранее говорил «Агроинвестору», что самый поздний срок сева озимых в регионе — 10 октября, но в текущих реалиях из-за сильного отставания компания планировала продлить срок сева до 15 октября, хотя это сильно увеличивает риск перезимовки. «Вместе с тем, мы полагаем, что даже с удлинением срока сева, по самому оптимистичному сценарию, этой осенью мы сможем посеять не более 70% площадей озимых к уровню прошлого года», — отмечал он.





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